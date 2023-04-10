Експорт швейцарських ліків до Росії встановив рекорд на тлі санкцій

Експорт фармацевтичної продукції зі Швейцарії до Росії за останній рік перебував на рекордно високому рівні попри те, що країна приєдналась до всіх санкцій Європейського Союзу проти російської агресії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила газета Neue Zurcher Zeitung із посиланням на дані Федерального відомства з митної та прикордонної безпеки Швейцарії.

У період з березня 2022 року по лютий 2023 року Швейцарія експортувала до Росії товарів на суму 2,9 мільярда франків ($3,05 млрд). Хоча за рік до того експорт становив 3,5 мільярда швейцарських франків, це лише третій випадок, коли цей показник перевищував 2,9 мільярда.

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Зростання відбулось попри те, що через санкції Євросоюзу, до яких приєдналась Швейцарія, експорт більшості товарів і послуг до Росії обмежений.

Хоча швейцарська торгівля з Росією в багатьох ключових секторах, зокрема машинобудуванні та годинникарстві зупинилась, експорт фармацевтичної продукції, згідно з офіційною статистикою, перебуває на рекордно високому рівні.

Ліки вважаються гуманітарними товарами і не підпадають під санкції, зазначає NZZ.

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На фармацевтичну продукцію нині припадає близько третини всього експорту Швейцарії до Росії. З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну він зріс приблизно на 40% до близько двох мільярдів франків.

У Швейцарії зареєстровані багато великих фармацевтичних компаній, зокрема Novartis і Roche. У Novartis сплеск експорту в РФ пояснили "низкою факторів, зокрема напливом пацієнтів, які відклали медичне лікування через пандемію".

"Одним із факторів було накопичення запасів пацієнтами та лікарнями в очікуванні можливих перебоїв із поставками", – додали в компанії, маючи на увазі санкції через повномасштабне російське вторгнення.

Як відомо, Швейцарія приєдналась до всіх десяти пакетів санкцій, запроваджених Європейським Союзом після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Водночас вона досі відмовлялась дозволити країнам, які володіють зброєю швейцарського виробництва, реекспортувати її в Україну.