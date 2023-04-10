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Экспорт швейцарских лекарств в Россию установил рекорд на фоне санкций

"Европейская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 18:58

Экспорт фармацевтической продукции из Швейцарии в Россию за последний год находился на рекордно высоком уровне несмотря на то, что страна присоединилась ко всем санкциям Европейского Союза против российской агрессии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила газета Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на данные Федерального ведомства по таможенной и пограничной безопасности Швейцарии.

В период с марта 2022 года по февраль 2023 года Швейцария экспортировала в Россию товаров на сумму 2,9 миллиарда франков ($3,05 млрд). Хотя за год до того экспорт составил 3,5 миллиарда швейцарских франков, это лишь третий случай, когда этот показатель превышал 2,9 миллиарда.

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Рост произошел несмотря на то, что из-за санкций Евросоюза, к которым присоединилась Швейцария, экспорт большинства товаров и услуг в Россию ограничен.

Хотя швейцарская торговля с Россией во многих ключевых секторах, в частности машиностроении и часовом производстве остановилась, экспорт фармацевтической продукции, согласно официальной статистике, находится на рекордно высоком уровне. 

Лекарства считаются гуманитарными товарами и не подпадают под санкции, отмечает NZZ.

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На фармацевтическую продукцию сейчас приходится около трети всего экспорта Швейцарии в Россию. С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину он вырос примерно на 40% до около двух миллиардов франков.

В Швейцарии зарегистрированы многие крупные фармацевтические компании, в частности Novartis и Roche. В Novartis всплеск экспорта в РФ объяснили "рядом факторов, в частности наплывом пациентов, которые отложили медицинское лечение из-за пандемии".

"Одним из факторов было накопление запасов пациентами и больницами в ожидании возможных перебоев с поставками", - добавили в компании, имея в виду санкции из-за полномасштабного российского вторжения.

Как известно, Швейцария присоединилась ко всем десяти пакетам санкций, введенных Европейским Союзом после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В то же время она до сих пор отказывалась позволить странам, которые владеют оружием швейцарского производства, реэкспортировать его в Украину.

Темы: ШвейцарияРосcиясанкциимедицина
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