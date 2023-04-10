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Молдова за рік на третину скоротила експорт до Росії

"Європейська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 19:15

За останній рік експорт молдовської продукції в Російську Федерацію впав практично на третину.

Про це розповів 10 квітня міністр економіки країни Думітру Алайба, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

Міністр уточнив, що молодовський експорт до Росії скоротився на 31%. Водночас він зазначив, що на сьогодні Європейський Союз є найбільшим ринком для молдовських виробників.

2022 року Молдова експортувала до країн ЄС продукцію на суму понад $2,54 млрд, підкреслив міністр.

За оцінками Алайби, обсяг експорту за європейськими напрямками зріс на 32% порівняно із 2021 роком. 

"За останні 15 років економіка Молдови радикально переорієнтувалася", - додав він.

За даними Національного бюро статистики, Румунія посідає перше місце в списку країн-імпортерів молдовської продукції. Сусідня країна отримує 28,6% експортованої молдовської продукції. 

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Міністр сільського господарства раніше зазначив, що Румунія залишається головним торговельним партнером країни, особливо після початку повномасштабної війни в Україні, коли показники експорту на ринок СНД різко впали.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив 16 лютого, що частину угод, укладених у рамках СНД, можуть денонсувати.

Глава МЗС Ніку Попеску, зі свого боку, оголосив наприкінці лютого, що Молдова починає вихід із кількох десятків договорів у рамках СНД.

Теми: МолдоваРосіяекспорт
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