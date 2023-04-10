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Молдова за год на треть сократила экспорт в Россию

"Европейская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 19:15

За последний год экспорт молдавской продукции в Российскую Федерацию упал практически на треть.

Об этом рассказал 10 апреля министр экономики страны Думитру Алайба, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Министр уточнил, что молдавский экспорт в Россию сократился на 31%. В то же время он отметил, что на сегодня Европейский Союз является крупнейшим рынком для молдавских производителей.

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В 2022 году Молдова экспортировала в страны ЕС продукцию на сумму более $2,54 млрд, подчеркнул министр.

По оценкам Алайбы, объем экспорта по европейским направлениям вырос на 32% по сравнению с 2021 годом. 

"За последние 15 лет экономика Молдовы радикально переориентировалась", - добавил он.

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По данным Национального бюро статистики, Румыния занимает первое место в списке стран-импортеров молдавской продукции. Соседняя страна получает 28,6% экспортируемой молдавской продукции. 

Министр сельского хозяйства ранее отметил, что Румыния остается главным торговым партнером страны, особенно после начала полномасштабной войны в Украине, когда показатели экспорта на рынок СНГ резко упали.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил 16 февраля, что часть соглашений, заключенных в рамках СНГ, могут быть денонсированы.

Глава МИД Нику Попеску, в свою очередь, объявил в конце февраля, что Молдова начинает выход из нескольких десятков договоров в рамках СНГ.

Темы: МолдоваРосcияэкспорт
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