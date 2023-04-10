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Президентка Молдови скликає національні збори на підтримку євроінтеграції

"Європейська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 19:43

Президентка Молдови Мая Санду під час телевізійного звернення в понеділок оголосила про скликання 21 травня в Кишиневі національних зборів "Європейська Молдова" на підтримку європейської інтеграції країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами молдовської президентки, збори на площі Великих національних зборів у Кишиневі покликані "сказати світові, що ми європейці і що це шлях, який ми обрали".

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"Хочу звернутись безпосередньо до людей. Навіть якщо у нас є якісь претензії, різні думки, зараз не час сваритися і ділитися, зараз час об'єднатися разом, як частина європейської сім'ї. Я виступаю з цим закликом, тому що у вирішальні моменти великі рішення ухвалюються не лише політиками", – наголосила Санду.

Окремо вона закликала до об’єднання всі проєвропейські партії Молдови, аби країна стала частиною європейської родини.

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"Закликаємо вас пояснити тим, хто все ще має сумніви, що рішення про майбутнє Республіки Молдова ухвалюються в Республіці Молдова. Настав час для молдован показати, що ми є народом, який може захистити демократію і мир. Прийшов час для тих, хто на заході й сході, бути об'єднаними і мужніми в ці вирішальні моменти", – додала президентка. 

У червні 2022 року Європейська комісія рекомендувала надати Молдові статус кандидата за умови, що буде зроблено певні кроки. Зокрема, Молдова має завершити основні кроки нещодавно розпочатої комплексної реформи системи правосуддя, усунути недоліки, виявлені ОБСЄ і Венеційською комісією в галузі правосуддя.

Також Молдова має виконати зобов'язання по боротьбі з корупцією на всіх рівнях, вживши рішучих заходів ефективного розслідування справ. Також необхідно здійснити "деолігархізацію", усунувши надмірний вплив корисливих інтересів на економічне, політичне і суспільне життя, завершити реформу управління державними фінансами, посилити захист прав людини, особливо вразливих груп.

На початку січня молдовська президентка Мая Санду заявила, що Молдова виконала 16 із 35 заходів, які необхідно було здійснити до кінця 2022 року для просування процесу інтеграції в Європейський Союз, ще дев’ять – перебувають на стадії завершення.

Вона сподівається, що її країна зможе стати членом ЄС до кінця цього десятиліття.

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Теми: МолдоваЄС
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