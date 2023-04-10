Президент Молдовы созывает национальное собрание в поддержку евроинтеграции

Президент Молдовы Майя Санду во время телевизионного обращения в понедельник объявила о созыве 21 мая в Кишиневе национального собрания "Европейская Молдова" в поддержку европейской интеграции страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам молдавского президента, собрание на площади Великого национального собрания в Кишиневе призвано "сказать миру, что мы европейцы и что это путь, который мы выбрали".

Реклама:

"Хочу обратиться непосредственно к людям. Даже если у нас есть какие-то претензии, разные мнения, сейчас не время ссориться и делиться, сейчас время объединиться вместе, как часть европейской семьи. Я выступаю с этим призывом, потому что в решающие моменты большие решения принимаются не только политиками", - подчеркнула Санду.

Отдельно она призвала к объединению все проевропейские партии Молдовы, чтобы страна стала частью европейской семьи.

ВИДЕО ДНЯ

"Призываем вас объяснить тем, кто все еще сомневается, что решения о будущем Республики Молдова принимаются в Республике Молдова. Пришло время для молдаван показать, что мы являемся народом, который может защитить демократию и мир. Пришло время для тех, кто на западе и востоке, быть объединенными и мужественными в эти решающие моменты", - добавила президент.

В июне 2022 года Европейская комиссия рекомендовала предоставить Молдове статус кандидата при условии, что будут сделаны определенные шаги. В частности, Молдова должна завершить основные шаги недавно начатой комплексной реформы системы правосудия, устранить недостатки, выявленные ОБСЕ и Венецианской комиссией в области правосудия.

Также Молдова должна выполнить обязательства по борьбе с коррупцией на всех уровнях, приняв решительные меры эффективного расследования дел. Также необходимо осуществить "деолигархизацию", устранив чрезмерное влияние корыстных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь, завершить реформу управления государственными финансами, усилить защиту прав человека, особенно уязвимых групп.

В начале января молдавский президент Майи Санду заявила, что Молдова выполнила 16 из 35 мероприятий, которые необходимо было осуществить до конца 2022 года для продвижения процесса интеграции в Европейский Союз, еще девять - находятся на стадии завершения.

Санду надеется, что ее страна сможет стать членом ЕС до конца этого десятилетия.

Читайте также: Удалось ли Украине, Молдове и Грузии приблизиться к переговорам о вступлении в ЕС?