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У Швейцарії виявили понад 120 випадків порушень санкцій проти РФ, штрафи виписали лише двічі

"Європейська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 20:05

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) досі виписав лише дві обов'язкові до виконання штрафні санкції через порушення правил експорту до Росії в умовах санкцій.

Про це швейцарському суспільному мовнику SRF повідомили в SECO у відповідь на запит, пише "Європейська правда".

За словами керівниці відділу безпеки товарів Федерального відомства митної та прикордонної безпеки Швейцарії Александри Маєр, усього відомство повідомило SECO про 126 випадків експорту, які порушують санкції. Ще для 500 – обмежились роз’ясненнями.

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"Це промислові товари всіх видів, меблі, предмети розкоші", – уточнює Маєр.

До прикладу, у травні 2022 року митники на швейцарському кордоні зупинили експортера, який хотів вивезти 1850 кілограмів мастильних матеріалів до Росії. Мастильні матеріали можуть сприяти тамтешній промисловості, тому їхній експорт заборонений через війну в Україні.

Це – один із двох випадків, у яких Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань наклав штраф. У випадку з мастилом експортера зобов’язали сплатити лише 4500 франків, оскільки керівник компанії не знав про заборону. 

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Більшість порушень санкцій проти РФ у Швейцарії виявляються митницею, оскільки компанії самі декларують, що їхній експорт спрямовується до Росії. "На сьогоднішній день склалася така ситуація, що ті, хто декларує і розголошує це, не знають про правила", – каже Маєр.

"Санкційні правила коригувалися безліч разів. Перелік товарів, які підпадають під санкції, постійно змінюється. Це (ненавмисне порушення санкцій – ред.) все ще може статися через недостатню обережність", – пояснює вона.

У SECO пояснюють невелику кількість штрафів тим, що обробка повідомлення від митниці про можливе порушення "вимагає багато часу і ресурсів".

"Необхідно зробити додаткові роз'яснення. Зважаючи на велику кількість повідомлень про підозрілу діяльність, яка постійно зростає, необхідно відповідно розставити пріоритети в їх обробці", – додають там.

Як зазначає SRF, наразі майже не залишилося товарів, які можна експортувати до Росії – винятки стосуються певних лабораторних реактивів та медичних препаратів.

Теми: ШвейцаріясанкціїРосія
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