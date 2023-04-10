Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Швейцарії виявили понад 120 випадків порушень санкцій проти РФ, штрафи виписали лише двічі

"Європейська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 20:05

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) досі виписав лише дві обов'язкові до виконання штрафні санкції через порушення правил експорту до Росії в умовах санкцій.

Про це швейцарському суспільному мовнику SRF повідомили в SECO у відповідь на запит, пише "Європейська правда".

За словами керівниці відділу безпеки товарів Федерального відомства митної та прикордонної безпеки Швейцарії Александри Маєр, усього відомство повідомило SECO про 126 випадків експорту, які порушують санкції. Ще для 500 – обмежились роз’ясненнями.

"Це промислові товари всіх видів, меблі, предмети розкоші", – уточнює Маєр.

До прикладу, у травні 2022 року митники на швейцарському кордоні зупинили експортера, який хотів вивезти 1850 кілограмів мастильних матеріалів до Росії. Мастильні матеріали можуть сприяти тамтешній промисловості, тому їхній експорт заборонений через війну в Україні.

Це – один із двох випадків, у яких Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань наклав штраф. У випадку з мастилом експортера зобов’язали сплатити лише 4500 франків, оскільки керівник компанії не знав про заборону. 

Більшість порушень санкцій проти РФ у Швейцарії виявляються митницею, оскільки компанії самі декларують, що їхній експорт спрямовується до Росії. "На сьогоднішній день склалася така ситуація, що ті, хто декларує і розголошує це, не знають про правила", – каже Маєр.

ВІДЕО ДНЯ

"Санкційні правила коригувалися безліч разів. Перелік товарів, які підпадають під санкції, постійно змінюється. Це (ненавмисне порушення санкцій – ред.) все ще може статися через недостатню обережність", – пояснює вона.

У SECO пояснюють невелику кількість штрафів тим, що обробка повідомлення від митниці про можливе порушення "вимагає багато часу і ресурсів".

"Необхідно зробити додаткові роз'яснення. Зважаючи на велику кількість повідомлень про підозрілу діяльність, яка постійно зростає, необхідно відповідно розставити пріоритети в їх обробці", – додають там.

Як зазначає SRF, наразі майже не залишилося товарів, які можна експортувати до Росії – винятки стосуються певних лабораторних реактивів та медичних препаратів.

Теми: ШвейцаріясанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спецпризначенці РФ зазнали шалених втрат, це змінило динаміку війни – витік з Пентагону

фото, відеоУП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі

Xiaomi відреагувала на "спонсора війни" в Україні: Ми за мир

В Україні закінчився опалювальний сезон

відеоНапередодні Великодня до українців звернулася СБУ

фотоНа в'їзді в Київ зупинили священника УПЦ МП із трудовою книжкою РФ

Усі новини...
Швейцарія
Експорт швейцарських ліків до Росії встановив рекорд на тлі санкцій
У Швейцарії кліматичні активісти заблокували жвавий Готтардський тунель
Новинський служив у Цюриху в храмі РПЦ, де висить портрет Зеленського – ЗМІ
Останні новини
15:47
фотоЗ України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі
15:39
"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста
15:31
Чи потрібно брати рецепт для закупівлі ліків на фронт – пояснює МОЗ
15:29
відеоЗСУ показали вуличний бій у Бахмуті
15:26
Новий випуск УП.Чат: злив секретних даних у США, український контрнаступ та паспорти РФ в УПЦ МП
15:25
Співвласник компанії, підозрюваної в "схемі" на ОПЗ, прокоментував звинувачення НАБУ
15:22
Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги – Шмигаль
15:21
У ВР зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити перелік військових з інвалідністю
15:03
МЗС у відповідь на хамство Орбана нагадало про залежність Угорщини від ЄС
15:02
Експорт нафти з РФ у березні сягнув рекорду з пандемії, але доходи впали на 40% за рік
Усі новини...
Реклама: