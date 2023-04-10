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В Швейцарии выявили более 120 случаев нарушений санкций против РФ, штрафы выписали лишь дважды

"Европейская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 20:05

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) до сих пор выписал только две обязательные к исполнению штрафные санкции за нарушение правил экспорта в Россию в условиях санкций.

Об этом швейцарскому общественному вещателю SRF сообщили в SECO в ответ на запрос, пишет "Европейская правда".

По словам руководительницы отдела безопасности товаров Федерального ведомства таможенной и пограничной безопасности Швейцарии Александры Майер, всего ведомство сообщило SECO о 126 случаях экспорта, которые нарушают санкции. Еще для 500 - ограничились разъяснениями.

"Это промышленные товары всех видов, мебель, предметы роскоши", - уточняет Майер.

К примеру, в мае 2022 года таможенники на швейцарской границе остановили экспортера, который хотел вывезти 1850 килограммов смазочных материалов в Россию. Смазочные материалы могут способствовать тамошней промышленности, поэтому их экспорт запрещен из-за войны в Украине.

Это - один из двух случаев, в которых Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам наложил штраф. В случае с маслом экспортера обязали уплатить только 4500 франков, поскольку руководитель компании не знал о запрете. 

Большинство нарушений санкций против РФ в Швейцарии выявляются таможней, поскольку компании сами декларируют, что их экспорт направляется в Россию. "На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что те, кто декларирует и разглашает это, не знают о правилах", - говорит Майер.

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"Санкционные правила корректировались множество раз. Перечень товаров, которые подпадают под санкции, постоянно меняется. Это (непреднамеренное нарушение санкций - ред.) все еще может произойти из-за недостаточной осторожности", - объясняет она.

В SECO объясняют небольшое количество штрафов тем, что обработка уведомления от таможни о возможном нарушении "требует много времени и ресурсов".

"Необходимо сделать дополнительные разъяснения. Учитывая большое количество сообщений о подозрительной деятельности, которое постоянно растет, необходимо соответственно расставить приоритеты в их обработке", - добавляют там.

Как отмечает SRF, сейчас почти не осталось товаров, которые можно экспортировать в Россию - исключения касаются определенных лабораторных реактивов и медицинских препаратов.

Темы: ШвейцариясанкцииРосcия
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