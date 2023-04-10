Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пентагон прокоментував "зливи" секретних документів: дуже серйозний безпековий ризик

"Європейська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 21:10

Міністерство оборони США ще оцінює масштаби витоку секретної інформації протягом останніх тижнів, яка зокрема містила інформацію про боєздатність українських Збройних Сил і дії американських союзників.

Про це на брифінгу в понеділок заявив помічник голови Пентагону Кріс Мігер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN і Bloomberg.

За словами Мігера, міністр оборони США Ллойд Остін був уперше проінформований про "злив" ще 6 квітня, а наступного дня почав "скликати вищих керівників на щоденній основі".

Крім того, протягом останніх вихідних посадовці США спілкувалися із союзниками і партнерами, деякі з яких також мають стосунок до оприлюдненої інформації.

Мігер зазначив, що в результаті витоку була оприлюднена "надзвичайно таємна, засекречена" інформація, яка становить "дуже серйозний ризик для національної безпеки" США. "Це дуже засекречені таємні матеріали, які люди в Міністерстві оборони і, безумовно, в інших органах влади США використовують для своєї роботи", – зазначив він. 

"Міністерство оборони працює цілодобово, щоб вивчити обсяг і масштаби розповсюдження, оцінений вплив і наші заходи щодо пом'якшення наслідків. Ми все ще розслідуємо, як це сталося, а також масштаби проблеми", – пояснив помічник керівника Пентагону.

Він додав, що Міноборони США вжило кроків для детальнішого вивчення того, як і кому поширюється "злита" інформація, а також що вона може містити.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.

Розслідування розпочали після того, як у п'ятницю з'явилися нові документи, що охоплюють широкий спектр питань - від підтримки України з боку США до інформації про ключових союзників Сполучених Штатів.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав першу партію матеріалів "фотошопом" і пожартував про деградацію російської розвідки.

Теми: СШАЗМІМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Злиті" секретні документи: війна в Україні не завершиться перемогою жодної сторони – WP

Путін особисто схвалив арешт журналіста WSJ Гершковича – ЗМІ

фото, відеоСвітовий банк дасть Україні ще 200 мільйонів доларів на відновлення енергетики

Ножем відрізали голову: росЗМІ повідомили, що на відео – найманці ПВК Вагнера

"Злиті" документи розвідки США: війна в Україні затягнеться після 2023 року – ЗМІ

Справа Коболєва: НАБУ попри рішення ВАКС знову попросило продовжити термін слідства

Усі новини...
США
США закличуть союзників посилити фінансовий тиск на РФ і збільшити допомогу Україні
Байден підтвердив наміри балотуватися на другий термін
США починають масштабні навчання з ядерного стримування
Останні новини
09:54
Нафта дешевшає, оскільки інвестори хвилюються через побоювання рецесії
09:52
Як деокупований Вовчанськ живе під постійними обстрілами - репортаж
09:51
фото У Чехії виставили на продаж модель "Нептуна", який вразив крейсер "Москва"
09:47
Вілкул тепер бачить Україну лише у НАТО і не вірить в існування "хороших росіян"
09:44
Масовий витік таємних документів США міг статися через співробітника військової бази – ЗМІ
09:10
Прем’єр Словаччини: ми не можемо звикати до щоденних звірств російських агресорів в Україні
08:55
Резніков: Після нашої перемоги затонула "Москва" стане локацією для дайверів
08:37
Румунія обмежить виплати допомоги українським біженцям
08:29
Окупанти гатили по Очеретиному: 1 людина загинула
08:19
Литва відправила до Німеччини групу інструкторів для тренування українських військових
Усі новини...
Реклама: