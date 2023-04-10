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Пентагон прокомментировал "сливы" секретных документов: очень серьезный риск для безопасности

"Европейская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 21:10

Министерство обороны США еще оценивает масштабы утечки секретной информации в течение последних недель, которая в частности содержала информацию о боеспособности украинских Вооруженных Сил и действиях американских союзников.

Об этом на брифинге в понедельник заявил помощник главы Пентагона Крис Мигер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN и Bloomberg.

По словам Мигера, министр обороны США Ллойд Остин был впервые проинформирован о "сливе" еще 6 апреля, а на следующий день начал "созывать высших руководителей на ежедневной основе".

Кроме того, в течение последних выходных чиновники США общались с союзниками и партнерами, некоторые из которых также имеют отношение к обнародованной информации.

Мигер отметил, что в результате утечки была обнародована "чрезвычайно секретная, засекреченная" информация, которая представляет "очень серьезный риск для национальной безопасности" США. "Это очень засекреченные секретные материалы, которые люди в Министерстве обороны и, безусловно, в других органах власти США используют для своей работы", - отметил он. 

"Министерство обороны работает круглосуточно, чтобы изучить объем и масштабы распространения, оцененное влияние и наши меры по смягчению последствий. Мы все еще расследуем, как это произошло, а также масштабы проблемы", - пояснил помощник руководителя Пентагона.

Он добавил, что Минобороны США предприняло шаги для более детального изучения того, как и кому распространяется "слитая" информация, а также что она может содержать.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в течение последних недель.

Расследование начали после того, как в пятницу появились новые документы, охватывающие широкий спектр вопросов - от поддержки Украины со стороны США до информации о ключевых союзниках Соединенных Штатов.

Ссоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал первую партию материалов "фотошопом" и пошутил о деградации российской разведки.

Темы: СШАСМИМинобороны
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