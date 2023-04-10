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США закличуть союзників посилити фінансовий тиск на РФ і збільшити допомогу Україні

"Європейська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 21:33

Заступник міністра фінансів США Джей Шамбо в понеділок закличе союзників спільно посилити економічний тиск на Росію у зв'язку з її вторгненням в Україну та посилити підтримку Києва.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Шамбо скаже у виступі на весняній зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні, уривки з якого отримало у своє розпорядження агентство Reuters.

У промові високопосадовець Мінфіну США підкреслить, що нинішній інфляційний тиск не можна відокремити від повномасштабної війни в Україні та її економічних наслідків.

"Сполучені Штати подвоюють зусилля, щоб згуртувати нашу глобальну коаліцію союзників на весняних зустрічах, присвячених двом напрямкам діяльності міністерства фінансів, у межах непохитної прихильності США до України", – наводить Reuters cлова Шамбо.

Це означає "посилення економічної підтримки уряду і народу України і... подальше блокування доходів і військової техніки, необхідних Путіну для продовження його незаконної війни".

Шамбо зазначить, що за минулий рік Сполучені Штати надали Україні допомогу на суму близько 50 мільярдів доларів, зокрема понад 23 мільярди доларів бюджетної підтримки, і будуть продовжувати підтримувати країну "стільки, скільки буде потрібно". 

"У майбутньому Україна потребуватиме підтримки з боку широкого кола донорів для відновлення та розбудови країни. Як міжнародне співтовариство, ми можемо об'єднатися навколо задоволення найбільш нагальних і конкретних потреб – у сферах із високим рівнем впливу, які можуть допомогти Україні перезапустити свою економіку і повернути додому переміщених українців, щойно дозволять умови", – скаже він.

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Міністерство фінансів США також поновлює свою увагу на посиленні санкцій, спрямованих на те, щоб позбавити Путіна "доходів, технологій і ресурсів, необхідних йому для підтримки цього незаконного вторгнення".

Шамбо разом із міністеркою фінансів США Джанет Єллен були в Києві наприкінці лютого.

Тоді Єллен заявила, що підтримує стягнення з Росії компенсації за збитки, завдані її повномасштабним вторгненням в Україну, але попередила про "значні юридичні перешкоди" для конфіскації заморожених активів РФ.

Теми: СШАдопомога УкраїніРосія
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