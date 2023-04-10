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США призовут союзников усилить финансовое давление на РФ и увеличить помощь Украине

"Европейская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 21:33

Заместитель министра финансов США Джей Шамбо в понедельник призовет союзников совместно усилить экономическое давление на Россию в связи с ее вторжением в Украину и усилить поддержку Киева.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Шамбо скажет в выступлении на весенней встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, отрывки из которого получило в свое распоряжение агентство Reuters.

В речи чиновник Минфина США подчеркнет, что нынешнее инфляционное давление нельзя отделить от полномасштабной войны в Украине и ее экономических последствий.

"Соединенные Штаты удваивают усилия, чтобы сплотить нашу глобальную коалицию союзников на весенних встречах, посвященных двум направлениям деятельности министерства финансов, в рамках непоколебимой приверженности США к Украине", - приводит Reuters слова Шамбо.

Это означает "усиление экономической поддержки правительства и народа Украины и... дальнейшее блокирование доходов и военной техники, необходимых Путину для продолжения его незаконной войны".

Шамбо отметит, что за прошлый год Соединенные Штаты предоставили Украине помощь на сумму около 50 миллиардов долларов, в том числе более 23 миллиардов долларов бюджетной поддержки, и будут продолжать поддерживать страну "столько, сколько потребуется". 

"В будущем Украина будет нуждаться в поддержке со стороны широкого круга доноров для восстановления и развития страны. Как международное сообщество, мы можем объединиться вокруг удовлетворения наиболее насущных и конкретных потребностей - в сферах с высоким уровнем влияния, которые могут помочь Украине перезапустить свою экономику и вернуть домой перемещенных украинцев, как только позволят условия", - скажет он.

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Министерство финансов США также возобновляет свое внимание на усилении санкций, направленных на то, чтобы лишить Путина "доходов, технологий и ресурсов, необходимых ему для поддержки этого незаконного вторжения".

Шамбо вместе с министром финансов США Джанет Йеллен были в Киеве в конце февраля.

Тогда Йеллен заявила, что поддерживает взыскание с России компенсации за ущерб, нанесенный ее полномасштабным вторжением в Украину, но предупредила о "значительных юридических препятствиях" для конфискации замороженных активов РФ.

Темы: СШАпомощь УкраинеРосcия
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