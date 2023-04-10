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Візит Путіна в Туреччину наразі не планується – голова МЗС

"Європейська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 22:16

Турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу в понеділок заявив, що найближчим часом російський президент Владімір Путін не планує відвідувати Туреччину.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Чавушоглу наводить турецька проурядова газета Yeni Safak.

"У Путіна немає запланованого візиту до Туреччини, у нашого президента (Реджепа Таїпа Ердогана – ред.) немає запланованого візиту до Москви, але наш президент має часті телефонні розмови із Зеленським і Путіним", – зазначив він.

Окремо очільник турецького МЗС підкреслив, що Анкара "не хоче, аби війна в Україні розгорілася", а "обидві сторони готуються до більшої війни".

Наприкінці березня Ердоган заявляв, що Путін може відвідати Туреччину 27 квітня для відкриття атомної електростанції "Аккую", яку будував "Росатом".

Як відомо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна за звинуваченням у незаконних депортаціях українських дітей.

Однак Путіну не загрожує арешт в Туреччині, оскільки країна не ратифікувала Римський статут, який зобов’язує затримати президента Росії.

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Теми: ПутінТуреччинаМЗС
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