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Визит Путина в Турцию пока не планируется - глава МИД

"Европейская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 22:16

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в понедельник заявил, что в ближайшее время российский президент Владимир Путин не планирует посещать Турцию.

Как сообщает "Европейская правда", слова Чавушоглу приводит турецкая проправительственная газета Yeni Safak.

"У Путина нет запланированного визита в Турцию, у нашего президента (Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.) нет запланированного визита в Москву, но наш президент имеет частые телефонные разговоры с Зеленским и Путиным", - отметил он.

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Отдельно глава турецкого МИД подчеркнул, что Анкара "не хочет, чтобы война в Украине разгорелась", а "обе стороны готовятся к большей войне".

В конце марта Эрдоган заявлял, что Путин может посетить Турцию 27 апреля для открытия атомной электростанции "Аккую", которую строил "Росатом".

Как известно, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконных депортациях украинских детей.

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Однако Путину не грозит арест в Турции, поскольку страна не ратифицировала Римский статут, который обязывает задержать президента России.

Темы: ПутинТурцияМИД
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