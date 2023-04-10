Іспанія пропонує країнам Європи прийняти дітей з України на літні канікули

Влада Іспанії ініціювала кампанію з організації літніх канікул для українських дітей, що жили й живуть в умовах бомбардувань, як гуманітарний жест і спосіб нагадати про викрадення неповнолітніх Росією.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в інтерв’ю The Times розповіла перша віцепрем’єр-міністерка Іспанії Надя Кальвіньо.

Ініціатива проведення "канікул солідарності" походить від лідерки фракції соціалістів і демократів у Європейському парламенті, іспанки Іраце Гарсії – вона, як і Кальвіньо, є членом Іспанської соціалістичної партії.

Обидві політикині вже відвідали Київ і провели переговори з уповноваженим з прав людини Дмитром Лубінцем. Той, пише The Times, "був сповнений ентузіазму". Також про організацію канікул для дітей говорили й у Португалії.

"Я вважаю, що це чудова ідея. Тим паче , що у нас вже є певний досвід прийому українських дітей з Чорнобильської зони на проживання в іспанських сім'ях", – каже перша віцепрем’єрка Іспанії.

Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції у 1986 році Іспанія стала головним пунктом прихистку для українців. Сто тисяч із них уже жили в країні до початку повномасштабного вторгнення, а після прибули ще 170 тисяч, близько третини з них – діти.

Кампанія задумана не лише як гуманітарний жест, але й як спосіб нагадати світові, що президент Росії Владімір Путін та уповноважена РФ із питань захисту дітей Марія Львова-Бєлова розшукуються Міжнародним кримінальним судом за масову депортацію неповнолітніх.

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