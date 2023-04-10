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Іспанія пропонує країнам Європи прийняти дітей з України на літні канікули

"Європейська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 23:10

Влада Іспанії ініціювала кампанію з організації літніх канікул для українських дітей, що жили й живуть в умовах бомбардувань, як гуманітарний жест і спосіб нагадати про викрадення неповнолітніх Росією.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в інтерв’ю The Times розповіла перша віцепрем’єр-міністерка Іспанії Надя Кальвіньо.

Ініціатива проведення "канікул солідарності" походить від лідерки фракції соціалістів і демократів у Європейському парламенті, іспанки Іраце Гарсії – вона, як і Кальвіньо, є членом Іспанської соціалістичної партії.

Обидві політикині вже відвідали Київ і провели переговори з уповноваженим з прав людини Дмитром Лубінцем. Той, пише The Times, "був сповнений ентузіазму". Також про організацію канікул для дітей говорили й у Португалії.

"Я вважаю, що це чудова ідея. Тим паче , що у нас вже є певний досвід прийому українських дітей з Чорнобильської зони на проживання в іспанських сім'ях", – каже перша віцепрем’єрка Іспанії.

Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції у 1986 році Іспанія стала головним пунктом прихистку для українців. Сто тисяч із них уже жили в країні до початку повномасштабного вторгнення, а після прибули ще 170 тисяч, близько третини з них – діти.

Кампанія задумана не лише як гуманітарний жест, але й як спосіб нагадати світові, що президент Росії Владімір Путін та уповноважена РФ із питань захисту дітей Марія Львова-Бєлова розшукуються Міжнародним кримінальним судом за масову депортацію неповнолітніх.

ВІДЕО ДНЯ

За деякими оцінками, Росія викрала 700 тисяч дітей із тимчасово окупованих територій України. Українська влада стверджує, що повернулися лише 307.

Теми: Іспаніядітидопомога Україні
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