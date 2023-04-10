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Испания предлагает странам Европы принять детей из Украины на летние каникулы

"Европейская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 23:10

Власти Испании инициировали кампанию по организации летних каникул для украинских детей, живших и живущих в условиях бомбежек, как гуманитарный жест и способ напомнить о похищении несовершеннолетних Россией.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в интервью The Times рассказала первая вице-премьер-министр Испании Надя Кальвиньо.

Инициатива проведения "каникул солидарности" происходит от лидера фракции социалистов и демократов в Европейском парламенте, испанки Ираце Гарсии - она, как и Кальвиньо, является членом Испанской социалистической партии.

Оба политика уже посетили Киев и провели переговоры с уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом. Тот, пишет The Times, "был полон энтузиазма". Также об организации каникул для детей говорили и в Португалии.

Каникулы в Европе будут устроены прежде всего не для детей, которые уже уехали, а для тех, кто остался в Украине - например сирот, которых кормили и давали приют дальние родственники и которые часто находились ночные бомбежки в бомбоубежищах. 

"Я считаю, что это замечательная идея. Тем более, что у нас уже есть определенный опыт приема украинских детей из Чернобыльской зоны на проживание в испанских семьях", - говорит первый вице-премьер Испании.

После аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году Испания стала главным пунктом убежища для украинцев. Сто тысяч из них уже жили в стране до начала полномасштабного вторжения, а после прибыли еще 170 тысяч, около трети из них - дети.

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Кампания задумана не только как гуманитарный жест, но и как способ напомнить миру, что президент России Владимир Путин и уполномоченная РФ по вопросам защиты детей Мария Львова-Белова разыскиваются Международным уголовным судом за массовую депортацию несовершеннолетних.

По некоторым оценкам, Россия похитила 700 тысяч детей с временно оккупированных территорий Украины. Украинские власти утверждают, что вернулись только 307.

Темы: Испаниядетипомощь Украине
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