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У Херсоні тролейбуси безкоштовно возитимуть людей

"Українська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 10:38
У Херсоні тролейбуси безкоштовно возитимуть людей
Комунальний транспорт Херсона, фото Херсонської міськради

У Херсоні з 11 квітня зробили безкоштовним для усіх проїзд на тролейбусних маршрутах, також у місті частково відновили роботу світлофорів.

Джерело: Херсонська міська рада

Дослівно: "Відсьогодні у Херсоні зробили безкоштовним проїзд у комунальному транспорті – тролейбусах! Відповідний наказ підписав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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Безкоштовно користуватися транспортом можуть не тільки мешканці міста, а й військові та переселенці. Для проїзду не треба надавати жодні документи".

Із 10 квітня в обласному центрі запустили 20 тролейбусів на 3 маршрутах, а саме:

  • 8 маршрут "вул. Полтавська (мкр. Житлоселище) – вул. Залаегерсег"
  • 9 маршрут "пл. Білозерська – пл. Ганнібала"
  • 12 маршрут "вул. Володимира Великого (мкр. Таврійський) – вул. Залаегерсег"

Зазначені тролейбусні маршрути працюють з 07:20 ранку до 17:30 години.

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Крім того, у місті на перехрестях, де найбільш ускладнений рух почали працювати світлофори. Робота у цьому напрямку триває, додавли в міськраді.

Теми: Херсонтранспорт
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