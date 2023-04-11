В Херсоне троллейбусы бесплатно будут возить людей

В Херсоне с 11 апреля сделали бесплатным для всех проезд на троллейбусных маршрутах, также в городе частично возобновили работу светофоров.

Источник: Херсонский городской совет

Дословно: "С сегодняшнего дня в Херсоне сделали бесплатным проезд в коммунальном транспорте – троллейбусах! Соответствующий приказ подписал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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Бесплатно пользоваться транспортом могут не только жители города, но и военные и переселенцы. Для проезда не надо предоставлять никакие документы".

С 10 апреля в областном центре запустили 20 троллейбусов на 3 маршрутах, а именно:

8 маршрут "ул. Полтавская (мкр. Житлоселище) – ул. Залаэгерсег"

9 маршрут "пл. Белозерская – пл. Ганнибала"

12 маршрут "ул. Владимира Великого (мкр. Таврический) – ул. Залаэгерсег"

Указанные троллейбусные маршруты работают с 07:20 утра до 17:30 часов.

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Кроме того, в городе на перекрестках, где наиболее затруднено движение начали работать светофоры. Работа в этом направлении продолжается, добавили в горсовете.