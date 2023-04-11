Сійярто знову приїхав у Москву: домовлятиметься про газ та нафту для Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у вівторок, 11 квітня, приїхав з візитом до російської столиці Москви.

Про свій візит глава угорського МЗС повідомив у Facebook, пише "Європейська правда".

За словами Сійярто під час візиту до Москви він обговорюватиме питання постачання Угорщині газу, нафти та ядерного палива наголосивши про важливість цих поставок для енергетичної безпеки його країни.

Він додав, що спочатку проведе переговори з російським віцепрем'єр-міністром з питань енергетики Алєксандром Новаком, а потім з генеральним директором "Росатома" Алєксєєм Ліхачовим.

Це вже третій візит Сійярто до Москви з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Востаннє Сійярто приїжджав до російської столиці у жовтні 2022 року.

У лютому 2023 року глава МЗС Угорщини відвідав Мінськ.