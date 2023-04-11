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Сийярто снова приехал в Москву: будет договариваться о газе и нефти для Венгрии

"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 11:02
Сийярто снова приехал в Москву: будет договариваться о газе и нефти для Венгрии
Сийярто с лавровым, Getty Images

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник, 11 апреля, приехал с визитом в российскую столицу Москву.

О своем визите глава венгерского МИД сообщил в Facebook, пишет "Европейская правда".

По словам Сийярто во время визита в Москву он будет обсуждать вопросы поставок Венгрии газа, нефти и ядерного топлива, подчеркнув важность этих поставок для энергетической безопасности его страны.

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Он добавил, что сначала проведет переговоры с российским вице-премьер-министром по вопросам энергетики Александром Новаком, а затем с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

Это уже третий визит Сийярто в Москву с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Последний раз Сийярто приезжал в российскую столицу в октябре 2022 года.

В феврале 2023 года глава МИД Венгрии посетил Минск.

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Темы: ВенгрияРосcиянефть
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