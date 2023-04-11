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Німеччина влітку змінить посла в Україні, яка завершує четвертий рік роботи у Києві

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 10:40

Німеччина влітку проведе ротацію посла в Україні та замінить Анку Фельдгузен, яка працює у Києві з 2019 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з інтерв’ю RND з заступником глави МЗС України, колишнім послом України у Німеччині Андрієм Мельником.

Від журналістів пролунало запитання про те, чого Мельник очікує від наступника Анки Фельдгузен після того, як вона влітку повернеться у Німеччину. 

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Замість неї послом має стати Мартін Єгер, який досі працював послом в Іраку.  

 
Фото: Amin Akhtar

"Я дуже добре знаю Анку Фельдгузен, ми навіть приятелювали. Я також особисто знаю пана Єгера, але не настільки добре. Передусім я знайомий з ним як колишнім держсекретарем Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку. Він зараз повернеться з країни, де було багато викликів, у тому числі військового характеру. Сподіваюся, він допоможе Україні ще більш закріпити підтримку Берліна і зробити цей процес незворотнім", - прокоментував Андрій Мельник.

Він додав, що у нового посла явно не буде якогось перехідного періоду і йому доведеться одразу включатися у роботу.

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Анка Фельдгузен офіційно почала роботу у Києві в липні 2019 року, а перед тим у 2009-2015 роках була постійною заступницею посла ФРН в Україні.

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Теми: НімеччинаУкраїнадипломатичні відносини
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