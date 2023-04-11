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Германия летом сменит посла в Украине, которая завершает четвертый год работы в Киеве

"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 10:40

Германия летом проведет ротацию посла в Украине и заменит Анку Фельдгузен, которая работает в Киеве с 2019 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из интервью RND с заместителем главы МИД Украины, бывшим послом Украины в Германии Андреем Мельником.

От журналистов прозвучал вопрос о том, чего Мельник ожидает от преемника Анки Фельдгузен после того, как она летом вернется в Германию.

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Вместо нее послом должен стать Мартин Егер, который до сих пор работал послом в Ираке.

Фото: Amin Akhtar
Фото: Amin Akhtar

"Я очень хорошо знаю Анку Фельдгузен, мы даже дружили. Я также лично знаю господина Егера, но не настолько хорошо. Прежде всего я знаком с ним как бывшим госсекретарем Федерального министерства экономического сотрудничества и развития. Он сейчас вернется из страны, где было много вызовов, в том числе военного характера. Надеюсь, он поможет Украине еще более закрепить поддержку Берлина и сделать этот процесс необратимым", - прокомментировал Андрей Мельник.

Он добавил, что у нового посла явно не будет какого-то переходного периода и ему придется сразу включаться в работу.

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Анка Фельдгузен официально начала работу в Киеве в июле 2019 года, а до того в 2009-2015 годах была постоянной заместительницей посла Германии в Украине. 

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Темы: ГерманияУкраинадипломатические отношения
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