Прикордонники викрили нову схему вивозу чоловіків за кордон: маскували під водіїв-дальнобійників

Прикордонники Західного регіонального управління ДПСУ викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Повідомляється, що заходи з документування протиправної діяльності тривали близько 4-х місяців.

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За даними правоохоронців, мешканці Рівненської та Волинської областей налагодили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон під виглядом водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення.

Організатори злочинної схеми вносили дані про своїх псевдопрацівників до автоматичної системи видачі дозволів "Шлях", за що брали від 1500 до 5000 доларів США.

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Таким чином зловмисники внесли до електронної системи дані понад 450 чоловіків призовного віку, з яких понад 170 не повернулися до України. За приблизною оцінкою, сума незаконного заробітку може становити до 1 мільйона доларів США.

Для здобуття доказів протиправної діяльності днями у на Волині та Рівненщині правоохоронці провели обшуки у 10 фігурантів кримінального провадження за дванадцятьма адресами, а також перевірили 6 транспортних засобів, два з яких поміщено на штраф-майданчик.

За результатами обшуків було вилучено телефони, оргтехніку, флеш-носії, печатки і документацію юридичних осіб, закордонні паспорти, банківські карти, чорнові записи, майже 1 мільйон гривень у різній валюті.

Двом фігурантам кримінального провадження оголошено підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Повідомляється, що 10 квітня суд обрав підозрюваному виконавцеві запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, ще одного співучасника відправив під варту з можливістю внесення застави у розмірі 671 000 гривень.

Наразі встановлюються всі обставини злочинів та причетні до них особи. Триває досудове розслідування.