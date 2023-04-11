Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники викрили нову схему вивозу чоловіків за кордон: маскували під водіїв-дальнобійників

Валентина РоманенкоВівторок, 11 квітня 2023, 11:51
Прикордонники викрили нову схему вивозу чоловіків за кордон: маскували під водіїв-дальнобійників
фото ДПСУ

Прикордонники Західного регіонального управління ДПСУ викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Повідомляється, що заходи з документування протиправної діяльності тривали близько 4-х місяців.

За даними правоохоронців, мешканці Рівненської та Волинської областей налагодили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон під виглядом водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення.

Організатори злочинної схеми вносили дані про своїх псевдопрацівників до автоматичної системи видачі дозволів "Шлях", за що брали від 1500 до 5000 доларів США.

Таким чином зловмисники внесли до електронної системи дані понад 450 чоловіків призовного віку, з яких понад 170 не повернулися до України. За приблизною оцінкою, сума незаконного заробітку може становити до 1 мільйона доларів США.

ВІДЕО ДНЯ

Для здобуття доказів протиправної діяльності днями у на Волині та Рівненщині правоохоронці провели обшуки у 10 фігурантів кримінального провадження за дванадцятьма адресами, а також перевірили 6 транспортних засобів, два з яких поміщено на штраф-майданчик.

За результатами обшуків було вилучено телефони, оргтехніку, флеш-носії, печатки і документацію юридичних осіб, закордонні паспорти, банківські карти, чорнові записи, майже 1 мільйон гривень у різній валюті.

Двом фігурантам кримінального провадження оголошено підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Повідомляється, що 10 квітня суд обрав підозрюваному виконавцеві запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, ще одного співучасника відправив під варту з можливістю внесення застави у розмірі 671 000 гривень.

Наразі встановлюються всі обставини злочинів та причетні до них особи. Триває досудове розслідування.

Теми: Прикордонна службаВоєнний стан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спецпризначенці РФ зазнали шалених втрат, це змінило динаміку війни – витік з Пентагону

фото, відеоУП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі

Xiaomi відреагувала на "спонсора війни" в Україні: Ми за мир

В Україні закінчився опалювальний сезон

відеоНапередодні Великодня до українців звернулася СБУ

фотоНа в'їзді в Київ зупинили священника УПЦ МП із трудовою книжкою РФ

Усі новини...
Прикордонна служба
На Волині знайшли застреленим начальника прикордонної застави
Прикордонники показали, як знищують окупантів на Куп'янському напрямку
У Португалії розформували прикордонну службу, причетну до смертельного побиття українця
Останні новини
15:47
фотоЗ України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі
15:39
"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста
15:31
Чи потрібно брати рецепт для закупівлі ліків на фронт – пояснює МОЗ
15:29
відеоЗСУ показали вуличний бій у Бахмуті
15:26
Новий випуск УП.Чат: злив секретних даних у США, український контрнаступ та паспорти РФ в УПЦ МП
15:25
Співвласник компанії, підозрюваної в "схемі" на ОПЗ, прокоментував звинувачення НАБУ
15:22
Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги – Шмигаль
15:21
У ВР зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити перелік військових з інвалідністю
15:03
МЗС у відповідь на хамство Орбана нагадало про залежність Угорщини від ЄС
15:02
Експорт нафти з РФ у березні сягнув рекорду з пандемії, але доходи впали на 40% за рік
Усі новини...
Реклама: