Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разоблачена новая схема вывоза мужчин за границу: маскировали под водителей-дальнобойщиков

Валентина РоманенкоВторник, 11 апреля 2023, 11:51
Разоблачена новая схема вывоза мужчин за границу: маскировали под водителей-дальнобойщиков
фото ГПСУ

Пограничники Западного регионального управления ГПСУ разоблачили очередную схему незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Сообщается, что мероприятия по документированию противоправной деятельности продолжались около 4-х месяцев.

По данным правоохранителей, жители Ровенской и Волынской областей наладили канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу под видом водителей, осуществляющих международные перевозки.

Организаторы преступной схемы вносили данные о своих псевдоработниках в автоматическую систему выдачи разрешений "Шлях", за что брали от 1500 до 5000 долларов США.

Таким образом злоумышленники внесли в электронную систему данные более 450 мужчин призывного возраста, из которых более 170 не вернулись в Украину. По приблизительной оценке, сумма незаконного заработка может составлять до 1 миллиона долларов США.

ВИДЕО ДНЯ

Для получения доказательств противоправной деятельности на днях в Волынской и Ровенской области правоохранители провели обыски у 10 фигурантов уголовного производства по двенадцати адресам, а также проверили 6 транспортных средств, два из которых помещены на штраф-площадку.

По результатам обысков были изъяты телефоны, оргтехника, флеш-носители, печати и документация юридических лиц, загранпаспорта, банковские карты, черновые записи, почти 1 миллион гривен в разной валюте.

Двум фигурантам уголовного производства объявлено подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Сообщается, что 10 апреля суд избрал подозреваемому исполнителю меру пресечения в виде домашнего ареста, еще одного соучастника отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 671 000 гривен.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступлений и причастные к ним лица. Продолжается досудебное расследование.

Темы: Пограничная службаВоенное положение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Спецназовцы РФ понесли огромные потери, это изменило динамику войны – утечка из Пентагона

фото, видеоУП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле

Xiaomi отреагировала на "спонсора войны" в Украине: Мы за мир

В Украине закончился отопительный сезон

видеоНакануне Пасхи к украинцам обратилась СБУ

фотоНа въезде в Киев остановили священника УПЦ МП с трудовой книжкой РФ

Все новости...
Пограничная служба
На Волыни нашли застреленным начальника пограничной заставы
Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Купянском направлении
В Португалии расформировали пограничную службу, причастную к смертельному избиению украинца
Последние новости
15:47
фотоИз Украины в Болгарию пытались вывезти скрипку Страдивари
15:39
"Новая почта" отменила плату за переадресацию отправлений в пределах города
15:31
Нужно ли брать рецепт для закупки лекарства на фронт – объясняет Минздрав
15:29
видеоВСУ показали уличный бой в Бахмуте
15:26
Новый выпуск УП.Чат: Слив секретных данных в США, украинское контрнаступление и паспорта РФ в УПЦ МП
15:25
Совладелец компании, подозреваемой в "схеме" на ОПЗ, прокомментировал обвинения НАБУ
15:22
Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро финансовой помощи – Шмыгаль
15:21
В ВР зарегистрировали законопроект, который предлагает расширить список военных с инвалидностью
15:03
МИД в ответ на хамство Орбана напомнил о зависимости Венгрии от ЕС
15:02
Экспорт нефти из РФ в марте достиг рекорда со времен пандемии, но доходы упали на 40% за год
Все новости...
Реклама: