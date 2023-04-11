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Разоблачена новая схема вывоза мужчин за границу: маскировали под водителей-дальнобойщиков

Валентина РоманенкоВторник, 11 апреля 2023, 11:51
Разоблачена новая схема вывоза мужчин за границу: маскировали под водителей-дальнобойщиков
фото ГПСУ

Пограничники Западного регионального управления ГПСУ разоблачили очередную схему незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Сообщается, что мероприятия по документированию противоправной деятельности продолжались около 4-х месяцев.

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По данным правоохранителей, жители Ровенской и Волынской областей наладили канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу под видом водителей, осуществляющих международные перевозки.

Организаторы преступной схемы вносили данные о своих псевдоработниках в автоматическую систему выдачи разрешений "Шлях", за что брали от 1500 до 5000 долларов США.

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Таким образом злоумышленники внесли в электронную систему данные более 450 мужчин призывного возраста, из которых более 170 не вернулись в Украину. По приблизительной оценке, сумма незаконного заработка может составлять до 1 миллиона долларов США.

Для получения доказательств противоправной деятельности на днях в Волынской и Ровенской области правоохранители провели обыски у 10 фигурантов уголовного производства по двенадцати адресам, а также проверили 6 транспортных средств, два из которых помещены на штраф-площадку.

По результатам обысков были изъяты телефоны, оргтехника, флеш-носители, печати и документация юридических лиц, загранпаспорта, банковские карты, черновые записи, почти 1 миллион гривен в разной валюте.

Двум фигурантам уголовного производства объявлено подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Сообщается, что 10 апреля суд избрал подозреваемому исполнителю меру пресечения в виде домашнего ареста, еще одного соучастника отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 671 000 гривен.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступлений и причастные к ним лица. Продолжается досудебное расследование.

Темы: Пограничная службаВоенное положение
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