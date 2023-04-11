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Колаборанту з Ізюма дали 12 років з конфіскацією

Ірина БалачукВівторок, 11 квітня 2023, 12:02
Колаборанту з Ізюма дали 12 років з конфіскацією
Фото з сайту прокуратури

21-річного жителя Ізюма на Харківщині, який під час окупації міста погодився співпрацювати з російськими загарбниками і стати так званим "народним міліціонером" засудили до 12 років ув’язнення.

Джерело: прокуратура Харківської області

Дослівно прокуратура: "Суд визнав винним 21-річного чоловіка в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах на строк 12 років, з конфіскацією майна".

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Деталі: Повідомляється, що колаборанта затримали 24 жовтня 2022 року.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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Теми: Харківська областьІзюмколабораціясуд
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