Колаборанту з Ізюма дали 12 років з конфіскацією

21-річного жителя Ізюма на Харківщині, який під час окупації міста погодився співпрацювати з російськими загарбниками і стати так званим "народним міліціонером" засудили до 12 років ув’язнення.

Джерело: прокуратура Харківської області

Дослівно прокуратура: "Суд визнав винним 21-річного чоловіка в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах на строк 12 років, з конфіскацією майна".

Деталі: Повідомляється, що колаборанта затримали 24 жовтня 2022 року.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.