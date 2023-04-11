Коллаборанту из Изюма дали 12 лет с конфискацией

21-летнего жителя Изюма на Харьковщине, который во время оккупации города согласился сотрудничать с российскими захватчиками и стать так называемым "народным милиционером", приговорили к 12 годам заключения.

Источник: прокуратура Харьковской области

Дословно прокуратура: "Суд признал виновным 21-летнего мужчину в коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать какие-либо должности в правоохранительных органах на срок 12 лет, с конфискацией имущества".

Детали: Сообщается, что коллаборанта задержали 24 октября 2022 года.

Обвинительный приговор вынес Киевский районный суд г. Харькова.

Сейчас идет срок на апелляционное обжалование.