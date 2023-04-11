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Кабмін дозволив вручати повістки незалежно від місця військового обліку

Олена РощінаВівторок, 11 квітня 2023, 12:31
Кабмін дозволив вручати повістки незалежно від місця військового обліку
Фото з сайту ZN.ua

Кабінет міністрів України передбачив, що "територіальні центри комплектування" можуть здійснювати призов на військову службу під час мобілізації й на особливий період незалежно від місця перебування чоловіків на військовому обліку.

Джерело: постанова Кабміну №318 від 7 квітня

Деталі: Уряд вніс зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженого постановою КМУ №154 від 23 лютого 2022 року.

Зокрема, абзац 11-й пункту 9 тепер викладено в такій редакції: Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки "здійснюють заходи оповіщення та призову громадян (крім військовозобов’язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки): на військову службу за призовом осіб офіцерського складу; на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву); на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку)".

Раніше таких уточнень у положенні не було.

Крім того, Кабмін виключив абзац 16-й пункту 10 (що ТЦК Автономної Республіки Крим, областей, міст Київ та Севастополь беруть участь у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони у відповідній зоні територіальної оборони) та абзац 17-й пункту 11 (що районні ТЦК беруть участь у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони у відповідному районі територіальної оборони).

Пункт 14 доповнено абзацом про те, що керівник ТЦК в АРК, Києві й Севастополі відповідає за "здійснення заходів оповіщення та призову громадян на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву) та на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, відповідно до порядку мобілізаційного розгортання", визначеного Міноборони та Генштабом ЗСУ, а також на військову службу за призовом офіцерів.

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Теми: мобілізаціяВоєнний станКабінет міністрівзаконодавство
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