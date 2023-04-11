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Кабмин разрешил вручать повестки независимо от места воинского учета

Елена РощинаВторник, 11 апреля 2023, 12:31
Кабмин разрешил вручать повестки независимо от места воинского учета
Фото с сайта ZN.ua

Кабинет министров Украины предусмотрел, что "территориальные центры комплектования" могут осуществлять призыв на военную службу во время мобилизации и на особый период независимо от места пребывания мужчин на воинском учете.

Источник: постановление Кабмина №318 от 7 апреля

Детали: Правительство внесло изменения в положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, утвержденного постановлением КМУ №154 от 23 февраля 2022 года.

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В частности, абзац 11-й пункта 9 теперь изложен в следующей редакции: Территориальные центры комплектования и социальной поддержки "осуществляют мероприятия оповещения и призыва граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки): на военную службу по призыву лиц офицерского состава; на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (зачисленных в военный оперативный резерв); на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период (независимо от места их пребывания на воинском учете)".

Ранее таких уточнений в положении не было.

Кроме того, Кабмин исключил абзац 16-й пункта 10 (что ТЦК Автономной Республики Крым, областей, городов Киев и Севастополь участвуют в подготовке и выполнении задач территориальной обороны в соответствующей зоне территориальной обороны) и абзац 17-й пункта 11 (что районные ТЦК участвуют в подготовке и выполнении задач территориальной обороны в соответствующем районе территориальной обороны).

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Пункт 14 дополнен абзацем о том, что руководитель ТЦК в АРК, Киеве и Севастополе отвечает за "осуществление мероприятий оповещения и призыва граждан на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (зачисленных в военный оперативный резерв) и на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, в соответствии с порядком мобилизационного развертывания", определенным Минобороны и Генштабом ВСУ, а также на военную службу по призыву офицеров.

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Темы: мобилизацияВоенное положениеКабинет министровзаконодательство
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