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У Польщі будуватимуть склади НАТО для тисяч одиниць озброєння – Моравецький

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 13:17

Прем`єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що на території країни продовжать будівництво складів з озброєнням НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив перед відльотом до США, повідомляє PAP.

"Разом з американськими партнерами ми створюватимемо логістичні бази, бази озброєння. Кілька тисяч одиниць військової техніки НАТО зберігатиметься в Повідзі та в інших місцях Польщі. Завдяки цьому ми будемо набагато безпечнішими", - зазначив польський прем`єр.

За його словами, на цих складах зберігатимуться танки, БМП та інша техніка, яка дозволить "швидко активізувати східний фланг НАТО".

"Вже сама ця можливість буде стримувати наших ворогів", - наголосив Моравецький.

5 квітня в польському місті Повідз відкрили новий логістично-технічний комплекс для тривалого зберігання та ремонту техніки. На його складах зберігатимуться кілька тисяч одиниць військової техніки і обладнання, в тому числі танки, бойові машини піхоти, артилерія та ін.

7 квітня у межах угоди між польським збройовим концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) та "Укроборонпромом" на польському бронетанковому заводі Bumar-Łabędy почалися роботи з капітального ремонту танків Т-64.

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Нагадаємо, про візит Моравецького у США канцелярія прем’єра Польщі оголосила 10 квітня. В ході візиту він зокрема вестиме переговори з американською оборонною промисловістю.

Теми: ПольщаНАТОзброя
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