В Польше будут строить склады НАТО для тысяч единиц вооружения - Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории страны продолжат строительство складов с вооружением НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил перед отлетом в США, сообщает PAP.

"Вместе с американскими партнерами мы будем создавать логистические базы, базы вооружения. Несколько тысяч единиц военной техники НАТО будет храниться в Повидзе и в других местах Польши. Благодаря этому мы будем намного безопаснее", - отметил польский премьер.

По его словам, на этих складах будут храниться танки, БМП и другая техника, которая позволит "быстро активизировать восточный фланг НАТО".

"Уже сама эта возможность будет сдерживать наших врагов", - подчеркнул Моравецкий.

5 апреля в польском городе Повидз открыли новый логистически-технический комплекс для длительного хранения и ремонта техники. На его складах будут храниться несколько тысяч единиц военной техники и оборудования, в том числе танки, боевые машины пехоты, артиллерия и др.

7 апреля в рамках соглашения между польским оружейным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и "Укроборонпромом" на польском бронетанковом заводе Bumar-Łabędy начались работы по капитальному ремонту танков Т-64.

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Напомним, о визите Моравецкого в США канцелярия премьера Польши объявила 10 апреля. В ходе визита он в частности будет вести переговоры с американской оборонной промышленностью.