Киянам озвучили час богослужінь на Великдень, а вночі – лише онлайн

У Києві Великодні молебні заплановані у 163-х культових спорудах, їх можна буде відвідати ввечері у суботу 15 квітня та вранці в неділю 16 квітня, а за нічним богослужінням можна буде слідкувати онлайн.

Джерело: КМВА і КМДА у Telegram

Деталі: Київська міська державна адміністрація нагадала, що у Великодні свята комендантська година через воєнний стан зберігається з 00:00 до 05:00.

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КМДА закликала жителів столиців надати перевагу трансляціям богослужінь онлайн.

Місто також звернулося до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових богослужінь і максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських телеканалах та через інтернет.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що в Києві святкові молебні заплановані у 163-х культових спорудах.

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За попереднім графіком, храми та собори будуть відкриті для усіх вірян для вечірніх та ранкових молебнів 15-го та 16-го квітня.

15 квітня вечірні молебні проведуть в період з 15:00 до 23:00, а 16 квітня заплановані ранкові молебні – в період з 05:00 до 18:00.

Під час комендантської години, з опівночі до 5-ї ранку, у храмах та соборах можуть перебувати лише священнослужителі, наголосив голова КМВА.

Пряма мова Попка: "Ще раз наполегливо прошу киян та гостей міста з відповідальністю поставитися до відвідування храмів. Не потрібно скупчуватися у великих кількостях в середині та біля релігійних споруд. Не наражайте себе та оточуючих на небезпеку.

Не намагайтеся неодмінно освятити великодній кошик відразу по закінченню комендантської години. Ви можете це зробити і в суботу, під час вечірнього молебню. Так, це відступ від загальних канонів, але в умовах воєнного стану більшість храмів і священнослужителів йдуть на зустріч вірянам і дозволяють освячувати кошики в суботу.

В будь-якому разі, краще заздалегідь поточнити щодо такої можливості та часу проведення молебня в храмі, який збираєтеся відвідати".

Деталі: Вночі головні закриті богослужіння транслюватимуть онлайн центральні телевізійні канали та інтернет-платформі ПЦУ в Youtube та у Facebook.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній на Великдень проведе службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Попко сказав, що "потреби усіх вірян на Великдень будуть повністю задоволені", але закликав людей за можливості подивіться богослужіння онлайн.

Пряма мова Попка: "Якщо ж все ж таки вирішите піти до храму – дбайте про свою особисту безпеку та безпеку близьких. Уникайте великих скупчень людей – краще прийти трохи пізніше, часу вистачить.

І не забувайте, що в країні триває війна. Загрози не зникли. Тож пам’ятайте про сигнали повітряної тривоги. При оголошенні небезпеки – прямуйте в найближче укриття".

Довідка: Цього року християни східного обряду – православні та греко-католики – святкуватимуть Великдень 16 квітня.