Киевлянам озвучили время богослужений на Пасху, а ночью – только онлайн

В Киеве Пасхальные молебны запланированы в 163-х культовых сооружениях, их можно будет посетить вечером в субботу 15 апреля и утром в воскресенье 16 апреля, а за ночным богослужением можно будет следить онлайн.

Источник: КГВА и КГГА в Telegram

Детали: Киевская городская государственная администрация напомнила, что в Пасхальные праздники комендантский час из-за военного положения сохраняется с 00:00 до 05:00.

КГГА призвала жителей столиц отдать предпочтение трансляциям богослужений онлайн.

Город также обратился к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через интернет.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в Киеве праздничные молебны запланированы в 163-х культовых сооружениях.

По предварительному графику, храмы и соборы будут открыты для всех верующих для вечерних и утренних молебнов 15-го и 16-го апреля.

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15 апреля вечерние молебны проведут в период с 15:00 до 23:00, а 16 апреля запланированы утренние молебны – в период с 05:00 до 18:00.

Во время комендантского часа, с полуночи до 5 утра, в храмах и соборах могут находиться только священнослужители, отметил глава КГВА.

Прямая речь Попко: "Еще раз настоятельно прошу киевлян и гостей города с ответственностью отнестись к посещению храмов. Не нужно скапливаться в больших количествах в середине и возле религиозных сооружений. Не подвергайте себя и окружающих опасности.

Не пытайтесь непременно освятить пасхальную корзину сразу по окончанию комендантского часа. Вы можете это сделать и в субботу, во время вечернего молебна. Да, это отступление от общих канонов, но в условиях военного положения большинство храмов и священнослужителей идут на встречу верующим и разрешают освящать корзинки в субботу.

В любом случае, лучше заранее уточнить о такой возможности и времени проведения молебна в храме, который собираетесь посетить".

Детали: Ночью главные закрытые богослужения будут транслировать онлайн центральные телевизионные каналы и интернет-платформе ПЦУ в Youtube и в Facebook.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний на Пасху проведет службу в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Попко сказал, что "потребности всех верующих на Пасху будут полностью удовлетворены", но призвал людей по возможности посмотреть богослужение онлайн.

Прямая речь Попко: "Если же все же решите пойти в храм – заботьтесь о своей личной безопасности и безопасности близких. Избегайте больших скоплений людей – лучше прийти чуть позже, времени хватит.

И не забывайте, что в стране продолжается война. Угрозы не исчезли. Поэтому помните о сигналах воздушной тревоги. При объявлении опасности – направляйтесь в ближайшее укрытие".

Справка: В этом году христиане восточного обряда – православные и греко-католики – будут праздновать Пасху 16 апреля.