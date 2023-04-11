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Російського командира судитимуть за розстріл колони в Ірпені

Валентина РоманенкоВівторок, 11 квітня 2023, 15:03
Російського командира судитимуть за розстріл колони в Ірпені
фото ОГП

Російського військовослужбовця судитимуть за жорстоке вбивство мирних мешканців Ірпеня, які намагалися евакуюватися. За даними російської влади, він загинув на війні в Україні.

Джерело: Офіс генерального прокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах, "Важные истории"

Дослівно ОГП: "За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно командира роти 173-го окремого розвідувального батальйону 106-ї дивізії зс рф за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаним з умисним вбивством та інших порушень законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)".

Деталі: Правоохоронці не називають ім’я підозрюваного, але за даними джерела УП, це 35-річний громадянин РФ Станіслав Стенін.

 
фото нацполіції

Розслідуванням встановлено, що 5 березня 2022 року російські військові 173-го окремого розвідувального батальйону та 137-го гвардійського парашутно-десантного полку захопили будівлю в м. Ірпіні по вул. Федора Кричевського. Вони перевіряли людей на блокпосту на виїзді з міста.

Захопивши об’єкти, окупанти встановили вогневий контроль над проїжджою частиною вул Олега Кошового. На той час це була єдина дорога, якою можна було евакуюватися на транспорті з міста.

Наступного дня, 6 березня 2022 року, о 07:30 цивільні жителі м. Ірпінь спробували евакуюватися з міста на власних автомобілях. Люди наклеїли на них листи з написами "ДІТИ" та "ЕВАКУАЦІЯ", щоб позначити, що це саме цивільні транспортні засоби.

Колона рухалася по вулиці Незалежності та повернула на вулицю Кошового у напрямку Житомирської траси. Коли автомобілі доїхали до ЖК "Кошовий" по них із гранатометів та стрілецької зброї відкрили вогонь російські військові.

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В результаті обстрілу шести автівок загинуло п’ять осіб та ще сім, у тому числі малолітня дитина, отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Окупанти жорстоко ставилися до поранених та не давали можливості надати їм допомогу.

Оновлено: Видання "Важные истории" повідомляє, що за даними російської влади, Стенін загинув на війні у квітні 2022 року. Солдата з почестями поховали на батьківщині - у Скопині Рязанської області. Потім на його честь відкрили Алею пам'яті, а в школі, де він навчався, встановили меморіальну дошку.

Що передувало: Національна поліція повідомила трьом російським окупантам підозри у розстрілі цивільних на Київщині. Як уточнили нині "Українській правді" в Офісі генпрокурора, розслідування щодо ще двох фігурантів буде завершено орієнтовно протягом місяця.

Теми: війнаОфіс генпрокурора
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