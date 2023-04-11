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Российского командира будут судить за расстрел колонны в Ирпене

Валентина РоманенкоВторник, 11 апреля 2023, 15:03
Российского командира будут судить за расстрел колонны в Ирпене

Российского военнослужащего будут судить за жестокое убийство мирных жителей Ирпеня, которые пытались эвакуироваться. По данным российских властей, он погиб на войне в Украине.

Источник: Офис генерального прокурора, собеседник УП в правоохранительных органах, "Важные истории

Дословно ОГП: "Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении командира роты 173-го отдельного разведывательного батальона 106-й дивизии ВС РФ по факту жестокого обращения с гражданским населением, соединенным с умышленным убийством и других нарушений законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)".

Детали: Правоохранители не называют имя подозреваемого, но по данным источника УП, это 35-летний гражданин РФ Станислав Стенин.

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ФОТО НАЦПОЛИЦИИ

Расследованием установлено, что 5 марта 2022 года российские военные 173-го отдельного разведывательного батальона и 137-го гвардейского парашютно-десантного полка захватили здание в г. Ирпень по ул. Федора Кричевского. Они проверяли людей на блокпосту на выезде из города.

Захватив объекты, оккупанты установили огневой контроль над проезжей частью ул Олега Кошевого. В то время это была единственная дорога, по которой можно было эвакуироваться на транспорте из города.

На следующий день, 6 марта 2022 года, в 07:30 гражданские жители г. Ирпень попытались эвакуироваться из города на собственных автомобилях. Люди наклеили на них листы с надписями "ДЕТИ" и "ЭВАКУАЦИЯ", чтобы обозначить, что это именно гражданские транспортные средства.

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Колонна двигалась по улице Независимости и повернула на улицу Кошевого в направлении Житомирской трассы. Когда автомобили доехали до ЖК "Кошевой" по ним из гранатометов и стрелкового оружия открыли огонь российские военные.

В результате обстрела шести автомобилей погибли пять человек и еще семь, в том числе малолетний ребенок, получили ранения различной степени тяжести.

Оккупанты жестоко относились к раненым и не давали возможности оказать им помощь.

Обновлено: Издание "Важные истории" сообщает, что по данным российских властей, Стенин погиб на войне в апреле 2022 года. Солдата с почестями похоронили на родине — в Скопине Рязанской области. Затем в его честь открыли Аллею памяти, а в школе, где он учился, установили мемориальную доску.

Что предшествовало: Национальная полиция сообщила трем российским оккупантам подозрения в расстреле гражданских на Киевщине. Как уточнили сейчас "Украинской правде" в Офисе генпрокурора, расследование в отношении еще двух фигурантов будет завершено ориентировочно в течение месяца.

Темы: войнаОфис генпрокурора
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