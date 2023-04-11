З початку дії заборони на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку львівські чиновники почали використовувати систему "Шлях" не для ввезення в країну гуманітарної допомоги, а для відпочинку за кордоном.

Джерело: "Наші гроші Львів"

Дослівно: "Уже понад рік всім українським чоловікам призовного віку (18-60 років) заборонений виїзд за кордон, за поодинокими винятками. Одним з можливих варіантів виїзду стала система "Шлях", яку використовують волонтери для ввезення в країну гуманітарної допомоги.

Серед таких волонтерів є багато публічних осіб, в тому числі й депутатів місцевих рад. Найактивніше дозволи на виїзд через систему "Шлях" роздають на Львівщині і "Наші гроші. Львів" виявили, що нею скористались десятки депутатів Львівської обласної і міської рад".

Деталі: Частина депутатів справді возять гуманітарку в Україну, беруть участь у важливих зустрічах чи відрядженнях, але деякі депутати виїжджали на тривалі терміни і разом з сім’ями задля відпочинку.

Назарій Бербека

Так, місцевий депутат фракції "Європейської солідарності" у Львівській міськраді і забудовник Назарій Бербека один з тих, хто під час війни зміг виїжджати за кордон за гуманітарною допомогою.

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За даними журналістів, Бербека мінімум 7 разів отримував дозвіл через систему "Шлях", а подання для його виїзду робили щонайменше 5 різних організацій.

Один із таких дозволів він отримав за листом від ГС "Українська гільдія активістів". За даними YouControl організація зареєстрована в Києві. Вказаний при реєстрації телефонний номер не чинний, на сторінці організації у Facebook остання активність була ще у 2021 році, а в Instagram – взагалі жодних дописів.

Тож торік Бербека відвідав узбережжя Адріатичного моря в Хорватії.

Про відпочинок повідомила його дружина Ірина в Instagram, яка опублікувала світлини і відео з дітьми біля п’ятизіркового готелю Le Meridien Lav Split, що коштує від 15000 грн на добу.

Журналісти також з’ясували, що Бербека виїжджав з України 11 серпня і повертався 25 серпня одним автомобілем разом з ними.

Сам депутат запевняє, що просто підвозив свою сім’ю: "Я забирав свою родину, а по дорозі мав справи пов’язані з гуманітарною допомогою. Ми спільно перетинали кордон і поверталися".

За його словами, він забирав родину з Хорватії додому і "перебував у готелі", проте депутат не зміг згадати скільки саме днів "перебував" в готелі.

Бербека пообіцяв за кілька днів уточнити, що саме він привіз після поїздки в Хорватію.

Пізніше він повідомив, що результатом його поїздки стала передача терміналів Starlink і квадрокоптера з тепловізором 72-й бригаді ЗСУ, наголосивши, що він возить не чужу благодійну допомогу, а купує все за власні гроші й передає бійцям.

Під час другої розмови він уже більш щиро говорив про поїздку в Хорватію: "Чи я був? Так, декілька ночей переночував у тому готелі з родиною. Я цього не приховую і кажу вам це відверто. Поїхав, повернувся, відпочив, щасливий".

Анатолій Дейнека

Депутат Львівської облради від "Слуги народу" та керівник Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства 55-річний Анатолій Дейнека торік виїжджав за кордон 8 разів. Більшість з цих поїздок були одноденними і, судячи з соцмереж Дейнеки, справді робочими.

Втім двічі депутат виїжджав за кордон на тиждень разом зі своєю дружиною: у серпні та грудні 2022 року. У серпневу подорож Дейнеки взяли з собою і 16-річну доньку Світлану.

Для виїзду в обох випадках він скористався системою "Шлях" за поданням ДП "Рава-Руський лісгосп".

Вперше Дейнеки разом виїхали з України 7 серпня, а вже 9 серпня 16-річна донька депутата опублікувала допис з Хорватії в Instagram.

Журналісти запитали Дейнеку, чи був він в серпні 2022 року у Хорватії, але депутат не зміг дати відповідь на це запитання.

Він заявив, що і в серпні, і в грудні їздив з дружиною в Інсбрук (Австрія), де вона проходила медичне обстеження і паралельно завіз в Польщу документи на отримання гуманітарної допомоги.

Пряма мова Дейнеки: "Ситуація така, що дружина в мене має майже інвалідність першої групи. І вона консультується, лікується за кордоном. Кожні півроку-рік треба їхати і проходити обстеження. Відповідно, паралельно я завіз документи для організації на отримання гуманітарної допомоги, а дружину брав з собою – поєднав усі моменти".

На уточнюючі питання щодо серпневого відпочинку, депутат не відреагував, а за якийсь час після цієї розмови його донька видалила всі фотографії з Хорватії.

Юрій Ломага

Ще одним депутатом Львівської міськради, який скористався "Шляхом" для відпочинку, був 47-річний Юрій Ломага з "Європейської солідарності".

1 жовтня минулого року він перетнув кордон разом з дітьми, причому він їхав в одній машині, а діти – в іншій.

Назад кордон Ломага перетнув пішки 11 жовтня, а діти приїхали автомобілем на наступний день.

На пряме запитання чи виїжджав він на відпочинок на початку жовтня, Юрій Ломага відповів, що не пам’ятає.

Однак судячи з Instagram його доньки, у цей період вона з сім’єю відпочивала поблизу Дубаї – у п’ятизірковому готелі Ajman Saray, де тиждень у двокімнатному номері без сніданків коштує від 19000 доларів. Зараз доступ до сторінки доньки закритий.

Ломага у розмові з журналістами не зміг заперечити своє перебування у Дубаї, але заявив, що не пам’ятає, що саме він там робив.

Через кілька днів після першої розмови із журналістами Ломага відповів, що проходив в Дубаї "кількаденне лікування".

Ломага скористався дозволом на перетин кордону через систему "Шлях" за клопотанням благодійного фонду його близького бізнес-партнера і патрона Григорія Козловського "Домівка Милосердя".

Цей фонд створили у 2019 році, а восени 2022 року ще один бізнес-партнер Козловського, депутат Львівської міськради Олексій Різник зареєстрував ще один благодійний фонд зі схожою назвою "Милосердна домівка".

Северин Хобзей

Депутат Львівської обласної ради від "Голосу" 34-річний Северин Хобзей загалом 8 разів виїжджав за кордон за допомогою системи "Шлях".

Сім поїздок йому забезпечила ГО "Спільнота діємо разом" нардепа Ярослава Рущишина, і одну – ЛММГО "Станиця Пласту – НСОУ".

"Спільнота діємо разом" займається гуманітарною допомогою, тож Хобзей цілком міг їздити як волонтер у справах цієї організації.

Втім, одна закордонна поїздка Хобзея видалась підозрілою, адже тривала майже два тижні і стосувалася його сім’ї.

30 червня Северин Хобзей виїхав з дружиною Христиною та двома доньками на одній машині, а повернулася родина в Україну 11 липня.

Коли його спитали, де він був та чим займався упродовж цього часу, Хобзей спочатку заявив, що не пам’ятає, а згодом він передзвонив і розповів, що їздив у червні-липні до Риму, а по дорозі залишив сім’ю в Варшаві у свого друга.

Пряма мова Хобзея: "Я перетнув кордон з Польщею, лишив дружину з дітьми в Варшаві, і сам поїхав у Рим подивитись, чи є можливість там робити виставку творів мистецтва. Приїхав в Рим, не поїду ж туди-назад, лишився переночувати на день-два і поїхав назад на машині… Напевно, ще на пару днів лишився в Польщі, у Варшаві".

Сказати конкретно, скільки днів він перебував в Римі, а скільки у Варшаві з цих двох тижнів, депутат не зміг.

Захар Миляник

Депутат Львівської облради від "Голосу" 34-річний Захар Миляник – один з тих, хто теж активно користувався системою "Шлях". Подання для його виїзду в основному робили від громадської організації "Діємо разом" та "Спільнота діємо разом". Крім того, один раз про нього клопотав навіть Львівський палац мистецтв.

У 3-х закордонних поїздках Миляник виїжджав однією автівкою зі своєю дружиною та 4-річним сином на досить тривалі терміни.

Так, у червні-липні 2022 року сім’я провела закордоном три тижні, потім у серпні – ще два тижні. На Різдво і Новий рік родина теж не була вдома – виїхали 23 грудня, а повернулись вже 5 січня.

Пряма мова Миляника: "А що, це якось заборонено? Це мій неповнолітній син, моя дружина, що вони не можуть мене супроводжувати? У мене дружина у декретній відпустці. Період, коли садочки не працювали, світла не було, звичайно, то брав з собою. Так і є, таке життя".

Депутат погодився надати інформацію, з ким саме він зустрічався і яку допомогу привіз з цих трьох поїздок, але за тиждень жодної інформації так і не надіслав.