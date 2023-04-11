Львовские депутаты используют систему "Шлях", чтобы отдыхать за границей – "Наші гроші"

С начала действия запрета на выезд за границу для мужчин призывного возраста львовские чиновники начали использовать систему "Шлях" не для ввоза в страну гуманитарной помощи, а для отдыха за границей.

Источник: "Наши деньги Львов"

Дословно: "Уже более года всем украинским мужчинам призывного возраста (18-60 лет) запрещен выезд за границу, за редкими исключениями. Одним из возможных вариантов выезда стала система "Шлях", которую используют волонтеры для ввоза в страну гуманитарной помощи.

Среди таких волонтеров есть много публичных лиц, в том числе и депутатов местных советов. Активно разрешения на выезд через систему "Шлях" раздают на Львовщине и "Наши деньги. Львов" обнаружили, что ею воспользовались десятки депутатов Львовского областного и городского советов".

Детали: Часть депутатов действительно возят гуманитарку в Украину, участвуют в важных встречах или командировках, но некоторые депутаты выезжали на длительные сроки и вместе с семьями для отдыха.

Назарий Бербека

Так, местный депутат фракции "Европейской солидарности" во Львовском горсовете и застройщик Назарий Бербека один из тех, кто во время войны смог выезжать за границу за гуманитарной помощью.

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По данным журналистов, Бербека минимум 7 раз получал разрешение через систему "Шлях", а представление для его выезда делали по меньшей мере 5 различных организаций.

Одно из таких разрешений он получил по письму от ОС "Украинская гильдия активистов". По данным YouControl организация зарегистрирована в Киеве. Указанный при регистрации телефонный номер не действует, на странице организации в Facebook последняя активность была еще в 2021 году, а в Instagram - вообще никаких сообщений.

В прошлом году Бербека посетил побережье Адриатического моря в Хорватии.

Об отдыхе сообщила его жена Ирина в Instagram, которая опубликовала фотографии и видео с детьми возле пятизвездочного отеля Le Meridien Lav Split, что стоит от 15000 грн в сутки.

Журналисты также выяснили, что Бербека выезжал из Украины 11 августа и возвращался 25 августа одним автомобилем вместе с ними.

Сам депутат уверяет, что просто подвозил свою семью: "Я забирал свою семью, а по дороге имел дела связанные с гуманитарной помощью. Мы совместно пересекали границу и возвращались".

По его словам, он забирал семью из Хорватии домой и "находился в отеле", однако депутат не смог вспомнить сколько именно дней "находился" в отеле.

Бербека пообещал через несколько дней уточнить, что именно он привез после поездки в Хорватию.

Позже он сообщил, что результатом его поездки стала передача терминалов Starlink и квадрокоптера с тепловизором 72-й бригаде ВСУ, подчеркнув, что он возит не чужую благотворительную помощь, а покупает все за собственные деньги и передает бойцам.

Во время второго разговора он уже более искренне говорил о поездке в Хорватию: "Был ли я там? Да, несколько ночей переночевал в том отеле с семьей. Я этого не скрываю и говорю вам это откровенно. Поехал, вернулся, отдохнул, счастлив".

Анатолий Дейнека

Депутат Львовского облсовета от "Слуги народа" и руководитель Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства 55-летний Анатолий Дейнека в прошлом году выезжал за границу 8 раз. Большинство из этих поездок были однодневными и, судя по соцсетям Дейнеки, действительно рабочими.

Впрочем дважды депутат выезжал за границу на неделю вместе со своей женой: в августе и декабре 2022 года. В августовское путешествие Дейнеки взяли с собой и 16-летнюю дочь Светлану.

Для выезда в обоих случаях он воспользовался системой "Шлях" по представлению ГП "Рава-Русский лесхоз".

Впервые Дейнеки вместе выехали из Украины 7 августа, а уже 9 августа 16-летняя дочь депутата опубликовала сообщение из Хорватии в Instagram.

Журналисты спросили Дейнеку, был ли он в августе 2022 года в Хорватии, но депутат не смог дать ответ на этот вопрос.

Он заявил, что и в августе, и в декабре ездил с женой в Инсбрук (Австрия), где она проходила медицинское обследование и параллельно завез в Польшу документы на получение гуманитарной помощи.

Прямая речь Дейнеки: "Ситуация такова, что жена у меня имеет почти инвалидность первой группы. И она консультируется, лечится за границей. Каждые полгода-год надо ехать и проходить обследование. Соответственно, параллельно я завез документы для организации на получение гуманитарной помощи, а жену брал с собой - соединил все моменты".

На уточняющие вопросы относительно августовского отдыха, депутат не отреагировал, а через некоторое время после этого разговора его дочь удалила все фотографии из Хорватии.

Юрий Ломага

Еще одним депутатом Львовского горсовета, который воспользовался "Шляхом" для отдыха, был 47-летний Юрий Ломага из "Европейской солидарности".

1 октября прошлого года он пересек границу вместе с детьми, причем он ехал в одной машине, а дети - в другой.

Назад границу Ломага пересек пешком 11 октября, а дети приехали на автомобиле на следующий день.

На прямой вопрос выезжал ли он на отдых в начале октября, Юрий Ломага ответил, что не помнит.

Однако судя по Instagram его дочери, в этот период она с семьей отдыхала вблизи Дубаи - в пятизвездочном отеле Ajman Saray, где неделя в двухкомнатном номере без завтраков стоит от 19000 долларов. Сейчас доступ к странице дочери закрыт.

Ломага в разговоре с журналистами не смог отрицать свое пребывание в Дубае, но заявил, что не помнит, что именно он там делал.

Через несколько дней после первого разговора с журналистами Ломага ответил, что проходил в Дубае "несколькодневное лечение".

Ломага воспользовался разрешением на пересечение границы через систему "Шлях" по ходатайству благотворительного фонда его близкого бизнес-партнера и патрона Григория Козловского "Дом Милосердия".

Этот фонд создали в 2019 году, а осенью 2022 года еще один бизнес-партнер Козловского, депутат Львовского горсовета Алексей Резник зарегистрировал еще один благотворительный фонд с похожим названием "Милосердный дом".

Северин Хобзей

Депутат Львовского областного совета от "Голоса" 34-летний Северин Хобзей всего 8 раз выезжал за границу с помощью системы "Шлях".

Семь поездок ему обеспечила ОО "Сообщество действуем вместе" нардепа Ярослава Рущишина, и одну - ЛГМОО "Станица Пласта - НСОУ".

"Сообщество действуем вместе" занимается гуманитарной помощью, поэтому Хобзей вполне мог ездить как волонтер по делам этой организации.

Впрочем, одна зарубежная поездка Хобзея показалась подозрительной, ведь длилась почти две недели и касалась его семьи.

30 июня Северин Хобзей выехал с женой Кристиной и двумя дочерьми на одной машине, а вернулась семья в Украину 11 июля.

Когда его спросили, где он был и чем занимался в течение этого времени, Хобзей сначала заявил, что не помнит, а потом он перезвонил и рассказал, что ездил в июне-июле в Рим, а по дороге оставил семью в Варшаве у своего друга.

Прямая речь Хобзея: "Я пересек границу с Польшей, оставил жену с детьми в Варшаве, и сам поехал в Рим посмотреть, есть ли возможность там делать выставку произведений искусства. Приехал в Рим, не поеду же туда-обратно, остался переночевать на день-два и поехал обратно на машине... Наверное, еще на пару дней остался в Польше, в Варшаве".

Сказать конкретно, сколько дней он находился в Риме, а сколько в Варшаве из этих двух недель, депутат не смог.

Захар Миляник

Депутат Львовского облсовета от "Голоса" 34-летний Захар Миляник - один из тех, кто тоже активно пользовался системой "Шлях". Представление для его выезда в основном делали от общественной организации "Действуем вместе" и "Сообщество действуем вместе". Кроме того, один раз о нем ходатайствовал даже Львовский дворец искусств.

В 3-х зарубежных поездках Миляник выезжал на одной машине со своей женой и 4-летним сыном на достаточно длительные сроки.

Так, в июне-июле 2022 года семья провела заграницей три недели, затем в августе - еще две недели. На Рождество и Новый год семья тоже не была дома - выехали 23 декабря, а вернулись уже 5 января.

Прямая речь Миляника: "А что, это как-то запрещено? Это мой несовершеннолетний сын, моя жена, что они не могут меня сопровождать? У меня жена в декретном отпуске. Период, когда садики не работали, света не было, конечно, то брал с собой. Так и есть, такая жизнь".

Депутат согласился предоставить информацию, с кем именно он встречался и какую помощь привез из этих трех поездок, но за неделю никакой информации так и не прислал.