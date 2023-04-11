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У Харкові на Великдень можна буде освятити паски протягом дня

Альона Мазуренко Вівторок, 11 квітня 2023, 16:52
У Харкові на Великдень можна буде освятити паски протягом дня

Щоб уникнути великого скупчення людей та дотриматися вимог безпеки у Харкові на Великдень освячення пасок триватиме впродовж усього світлового дня.

Джерело: міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, Харківська міськрада

Пряма мова: "Усі священнослужителі проводитимуть освячення пасок упродовж світлового дня. Комендантська година як була, так і буде, - у цей час не будуть проводитися освячення пасок та служба у церквах. Цей досвід ми перейняли з минулого року".

Деталі: Терехов нагадав, що з міркувань безпеки на Великдень усі міські кладовища будуть закриті для відвідування. Крім того, низка цвинтарів очікує на розмінування.

За словами мера, в області велись активні бойові дії, противних обстрілював кладовища, мінував їх. Є кладовища, які ще не розмінували.

Наразі піротехніки працюють на полях Харківщини, бо потрібно привести до ладу сільськогосподарські угіддя та почати посівну.

Тому під час Великодніх свят буде посилене патрулювання міських цвинтарів, аби не допустити нещасних випадків.

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Теми: Харківсвяткування
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