Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Харкові на Великдень можна буде освятити паски протягом дня

Альона Мазуренко Вівторок, 11 квітня 2023, 16:52
У Харкові на Великдень можна буде освятити паски протягом дня

Щоб уникнути великого скупчення людей та дотриматися вимог безпеки у Харкові на Великдень освячення пасок триватиме впродовж усього світлового дня.

Джерело: міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, Харківська міськрада

Пряма мова: "Усі священнослужителі проводитимуть освячення пасок упродовж світлового дня. Комендантська година як була, так і буде, - у цей час не будуть проводитися освячення пасок та служба у церквах. Цей досвід ми перейняли з минулого року".

Реклама:

Деталі: Терехов нагадав, що з міркувань безпеки на Великдень усі міські кладовища будуть закриті для відвідування. Крім того, низка цвинтарів очікує на розмінування.

За словами мера, в області велись активні бойові дії, противних обстрілював кладовища, мінував їх. Є кладовища, які ще не розмінували.

Наразі піротехніки працюють на полях Харківщини, бо потрібно привести до ладу сільськогосподарські угіддя та почати посівну.

ВІДЕО ДНЯ

Тому під час Великодніх свят буде посилене патрулювання міських цвинтарів, аби не допустити нещасних випадків.

Теми: Харківсвяткування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Харків
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Неподалік Харкова зафіксували "Шахеди", спрацювала ППО
Останні новини
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
У Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
Усі новини...
Реклама: