В Харькове на Пасху можно будет освятить пасхи в течение дня
Чтобы избежать большого скопления людей и соблюсти требования безопасности в Харькове на Пасху освящение пасх будет продолжаться в течение всего светового дня.
Источник: городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона, Харьковский горсовет
Прямая речь: "Все священнослужители будут проводить освящение пасок в течение светового дня. Комендантский час как был, так и будет, - в это время не будут проводиться освящение куличей и служба в церквях. Этот опыт мы переняли с прошлого года".
Детали: Терехов напомнил, что из соображений безопасности на Пасху все городские кладбища будут закрыты для посещения. Кроме того, ряд кладбищ ожидает разминирования.
По словам мэра, в области велись активные боевые действия, противник обстреливал кладбища, минировал их. Есть кладбища, которые еще не разминировали.
Сейчас пиротехники работают на полях Харьковщины, потому что нужно привести в порядок сельскохозяйственные угодья и начать посевную.
Поэтому во время Пасхальных праздников будет усиленное патрулирование городских кладбищ, чтобы не допустить несчастных случаев.