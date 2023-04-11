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В Харькове на Пасху можно будет освятить пасхи в течение дня

Алена МазуренкоВторник, 11 апреля 2023, 16:52
В Харькове на Пасху можно будет освятить пасхи в течение дня

Чтобы избежать большого скопления людей и соблюсти требования безопасности в Харькове на Пасху освящение пасх будет продолжаться в течение всего светового дня.

Источник: городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона, Харьковский горсовет

Прямая речь: "Все священнослужители будут проводить освящение пасок в течение светового дня. Комендантский час как был, так и будет, - в это время не будут проводиться освящение куличей и служба в церквях. Этот опыт мы переняли с прошлого года".

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Детали: Терехов напомнил, что из соображений безопасности на Пасху все городские кладбища будут закрыты для посещения. Кроме того, ряд кладбищ ожидает разминирования.

По словам мэра, в области велись активные боевые действия, противник обстреливал кладбища, минировал их. Есть кладбища, которые еще не разминировали.

Сейчас пиротехники работают на полях Харьковщины, потому что нужно привести в порядок сельскохозяйственные угодья и начать посевную.

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Поэтому во время Пасхальных праздников будет усиленное патрулирование городских кладбищ, чтобы не допустить несчастных случаев.

Темы: Харьковпразднования
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