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ЗМІ: США можуть покарати Угорщину санкціями проти "впливових осіб"

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 17:00
ЗМІ: США можуть покарати Угорщину санкціями проти впливових осіб
Віктор Орбан, фото: Getty Images

Сполучені Штати можуть найближчим часом анонсувати санкції проти угорських "впливових громадян" на тлі значного погіршення двосторонніх відносин і критики дій угорського уряду Віктора Орбана.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило угорське видання 444.hu з посиланням на кілька дипломатичних джерел.

Стверджується, що оголошення про санкції може пролунати вже в середу, 12 квітня, тому що на цей день призначена пресконференція посла США в Угорщині Девіда Прессмана. Посольство не оголошувало, про що говоритиме дипломат.

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За словами джерел видання, може повторитись ситуація 2014 року, коли США заборонили в’їзд вісьмом угорським чинним і колишнім посадовцям на тлі погіршення відносин Вашингтона й Будапешта.

Як пише видання, в останні місяці між США й Угорщиною тривають дипломатичні конфлікти, насамперед пов’язані з нападками на американського посла.

Приміром, на початку лютого Прессман різко розкритикував угорський уряд, який говорить про сприяння миру, але продовжує висловлювати погляди, підтримувані президентом Росії Владіміром Путіним.

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А нещодавно він вказав на подвійні стандарти Орбана, який у Twitter публічно підтримав Дональда Трампа, якому у США оголосили кримінальне обвинувачення.

Угорський прем’єр своєю чергою у зверненні до нації в лютому називав Прессмана (Pressman) тим, хто тисне на його уряд (the pressman), і жартував, чи не будуть наступного посла в Будапешті звати Пуччіні (натяк на путч).

Сам Прессман ще на початку квітня в інтерв’ю порталу Népszava говорив, що його позиція відображає позицію американського уряду, й кампанія проти нього в угорських ЗМІ, на думку Вашингтона, була санкціонована саме в уряді Угорщини.

Нагадаємо, минулого року США денонсували договір з Угорщиною про уникнення подвійного оподаткування 1979 року у відповідь на відмову угорського уряду дати згоду на запровадження глобального мінімального податку.

Теми: УгорщинаСШАсанкції
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