Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: США можуть покарати Угорщину санкціями проти "впливових осіб"

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 17:00
ЗМІ: США можуть покарати Угорщину санкціями проти впливових осіб
Віктор Орбан, фото: Getty Images

Сполучені Штати можуть найближчим часом анонсувати санкції проти угорських "впливових громадян" на тлі значного погіршення двосторонніх відносин і критики дій угорського уряду Віктора Орбана.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило угорське видання 444.hu з посиланням на кілька дипломатичних джерел.

Стверджується, що оголошення про санкції може пролунати вже в середу, 12 квітня, тому що на цей день призначена пресконференція посла США в Угорщині Девіда Прессмана. Посольство не оголошувало, про що говоритиме дипломат.

За словами джерел видання, може повторитись ситуація 2014 року, коли США заборонили в’їзд вісьмом угорським чинним і колишнім посадовцям на тлі погіршення відносин Вашингтона й Будапешта.

Як пише видання, в останні місяці між США й Угорщиною тривають дипломатичні конфлікти, насамперед пов’язані з нападками на американського посла.

Приміром, на початку лютого Прессман різко розкритикував угорський уряд, який говорить про сприяння миру, але продовжує висловлювати погляди, підтримувані президентом Росії Владіміром Путіним.

А нещодавно він вказав на подвійні стандарти Орбана, який у Twitter публічно підтримав Дональда Трампа, якому у США оголосили кримінальне обвинувачення.

ВІДЕО ДНЯ

Угорський прем’єр своєю чергою у зверненні до нації в лютому називав Прессмана (Pressman) тим, хто тисне на його уряд (the pressman), і жартував, чи не будуть наступного посла в Будапешті звати Пуччіні (натяк на путч).

Сам Прессман ще на початку квітня в інтерв’ю порталу Népszava говорив, що його позиція відображає позицію американського уряду, й кампанія проти нього в угорських ЗМІ, на думку Вашингтона, була санкціонована саме в уряді Угорщини.

Нагадаємо, минулого року США денонсували договір з Угорщиною про уникнення подвійного оподаткування 1979 року у відповідь на відмову угорського уряду дати згоду на запровадження глобального мінімального податку.

Теми: УгорщинаСШАсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Через пестициди Словаччина забороняє переробку й продаж українського зерна

Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОДА

ЗСУ мають не один варіант розвитку подій на фронті – Данілов

У Конгресі США готують санкції проти провідних політиків і урядовців Угорщини

Доповнено 21:57У США арештували підозрюваного у справі про "злив" секретних документів Пентагону

Україна внесла Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни

Усі новини...
Угорщина
Сійярто знову приїхав у Москву: домовлятиметься про газ та нафту для Угорщини
Від Перебудови до війни. Як угорець Юрій Руснак 35 років тому відкрив в Ужгороді кафе-музей і об'єднує українців
Орбан хоче продовжити собі надзвичайні повноваження через війну в Україні
Останні новини
03:01
Поразка України стане початком кінця "золотого віку" Заходу – прем’єр Польщі
02:30
США хочуть використати заморожені активи Росії для відновлення України
01:55
Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів, артилерії та АГС
01:22
Суд РФ знов оштрафував Вікіпедію за статтю про війну в Україні
00:45
Міністерство заборонило збірним України змагатися з росіянами і білорусами – наказ
00:15
Через пестициди Словаччина забороняє переробку й продаж українського зерна
23:59
Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОДА
23:37
У Нідерландах частково евакуювали парламент через "бомбу", надіслану лідеру ультраправих
23:16
ЗСУ мають не один варіант розвитку подій на фронті – Данілов
23:08
Фінляндія завершила перші військові навчання НАТО як член Альянсу
Усі новини...
Реклама: