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СМИ: США могут наказать Венгрию санкциями против "влиятельных лиц"

"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 17:00
СМИ: США могут наказать Венгрию санкциями против влиятельных лиц
Виктор Орбан, фото: Getty Images

Соединенные Штаты могут в ближайшее время анонсировать санкции против венгерских "влиятельных граждан" на фоне значительного ухудшения двусторонних отношений и критики действий венгерского правительства Виктора Орбана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило венгерское издание 444.hu со ссылкой на несколько дипломатических источников.

Утверждается, что объявление о санкциях может прозвучать уже в среду, 12 апреля, потому что на этот день назначена пресс-конференция посла США в Венгрии Дэвида Прессмана. Посольство не объявляло, о чем будет говорить дипломат.

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По словам источников 444.hu, может повториться ситуация 2014 года, когда США запретили въезд восьми венгерским действующим и бывшим чиновникам на фоне ухудшения отношений Вашингтона и Будапешта.

Как пишет издание, в последние месяцы между США и Венгрией продолжаются дипломатические конфликты, прежде всего связанные с нападками на американского посла.

К примеру, в начале февраля Прессман резко раскритиковал венгерское правительство, которое говорит о содействии миру, но продолжает выражать взгляды, поддерживаемые президентом России Владимиром Путиным.

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А недавно он указал на двойные стандарты Орбана, который в Twitter публично поддержал Дональда Трампа, которому в США объявили уголовное обвинение.

Венгерский премьер в свою очередь в обращении к нации в феврале называл Прессмана (Pressman) тем, кто давит на его правительство (the pressman), и шутил, не будут ли следующего посла в Будапеште звать Пуччини (намек на путч).

Сам Прессман еще в начале апреля в интервью порталу Népszava говорил, что его позиция отражает позицию американского правительства, и кампания против него в венгерских СМИ, по мнению Вашингтона, была санкционирована именно в правительстве Венгрии.

Напомним, в прошлом году США денонсировали договор с Венгрией об избежании двойного налогообложения 1979 года в ответ на отказ венгерского правительства дать согласие на введение глобального минимального налога.

Темы: ВенгрияСШАсанкции
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