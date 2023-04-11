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У Вірменії через полонених, яких утримує Азербайджан, блокували кордон з Грузією

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 18:26
У Вірменії через полонених, яких утримує Азербайджан, блокували кордон з Грузією
Протест родичів вірменських військових на кордоні з Грузією ФОТО: RFE/RL

Родичі вірменських військовослужбовців, які перебувають в азербайджанському полоні, у вівторок вранці перекрили дорогу, що веде до митного пункту "Бавра" на кордоні з Грузією. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила вірменська служба "Радіо Свобода".

Протестувальники вимагали звільнення з полону своїх рідних-військовослужбовців, яких, за їхніми словами, Азербайджан утримує вже 860 днів.

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"Ми вимагаємо наших дітей. Нас весь цей час обманювали, і терпіння у нас завершується", – сказав один із протестувальників.

За даними, підтвердженими Баку, в азербайджанських в'язницях утримують 38 вірменських полонених. Більшість із них уже засуджені за різними звинуваченнями – від незаконного перетину кордону до тероризму. 

За непідтвердженою інформацією вірменської сторони, в Азербайджані утримують близько восьми десятків полонених вірмен. Баку неодноразово заявляв, що повернув усіх полонених, називаючи утримуваних в азербайджанських в'язницях вірмен "терористами".

ВІДЕО ДНЯ

У грудні 2020 року, за місяць після закінчення Другої карабаської війни, у селі Хцаберт сили Азербайджану взяли у полон понад 60 вірменських солдатів. Частина з них усе ще залишається в полоні.

Теми: ВірменіяАзербайджанГрузія
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