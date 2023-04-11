Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Армении из-за пленных, которых удерживает Азербайджан, блокировали границу с Грузией

"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 18:26
В Армении из-за пленных, которых удерживает Азербайджан, блокировали границу с Грузией
Протест родственников армянских военных на границе с Грузией ФОТО: RFE/RL

Родственники армянских военнослужащих, находящихся в азербайджанском плену, во вторник утром перекрыли дорогу, ведущую к таможенному пункту "Бавра" на границе с Грузией. 

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила армянская служба "Радио Свобода".

Протестующие требовали освобождения из плена своих родных-военнослужащих, которых, по их словам, Азербайджан удерживает уже 860 дней.

Реклама:

"Мы требуем наших детей. Нас все это время обманывали, и терпение у нас заканчивается", – сказал один из протестующих.

По данным, подтвержденным Баку, в азербайджанских тюрьмах удерживают 38 армянских пленных. Большинство из них уже осуждены по различным обвинениям – от незаконного пересечения границы до терроризма. 

По неподтвержденной информации армянской стороны, в Азербайджане удерживают около восьми десятков пленных армян. Баку неоднократно заявлял, что вернул всех пленных, называя удерживаемых в азербайджанских тюрьмах армян "террористами".

ВИДЕО ДНЯ

В декабре 2020 года, через месяц после окончания Второй карабахской войны, в селе Хцаберт силы Азербайджана взяли в плен более 60 армянских солдат. Часть из них все еще остается в плену.

Темы: АрменияАзербайджанГрузия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Армения
Армения заявила об обстреле Азербайджаном наблюдателей ЕС – те не уточнили, кто это сделал
В Армении грузовик столкнулся с микроавтобусом: погибли 11 человек
Трагически погиб и.о. посла Украины в Армении
Последние новости
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
Все новости...
Реклама: