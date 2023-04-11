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В Армении из-за пленных, которых удерживает Азербайджан, блокировали границу с Грузией

"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 18:26
В Армении из-за пленных, которых удерживает Азербайджан, блокировали границу с Грузией
Протест родственников армянских военных на границе с Грузией ФОТО: RFE/RL

Родственники армянских военнослужащих, находящихся в азербайджанском плену, во вторник утром перекрыли дорогу, ведущую к таможенному пункту "Бавра" на границе с Грузией. 

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила армянская служба "Радио Свобода".

Протестующие требовали освобождения из плена своих родных-военнослужащих, которых, по их словам, Азербайджан удерживает уже 860 дней.

"Мы требуем наших детей. Нас все это время обманывали, и терпение у нас заканчивается", – сказал один из протестующих.

По данным, подтвержденным Баку, в азербайджанских тюрьмах удерживают 38 армянских пленных. Большинство из них уже осуждены по различным обвинениям – от незаконного пересечения границы до терроризма. 

По неподтвержденной информации армянской стороны, в Азербайджане удерживают около восьми десятков пленных армян. Баку неоднократно заявлял, что вернул всех пленных, называя удерживаемых в азербайджанских тюрьмах армян "террористами".

В декабре 2020 года, через месяц после окончания Второй карабахской войны, в селе Хцаберт силы Азербайджана взяли в плен более 60 армянских солдат. Часть из них все еще остается в плену.

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Темы: АрменияАзербайджанГрузия
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