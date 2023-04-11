Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МЗС Угорщини погодив у Москві кілька нових енергетичних угод

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 19:14
Глава МЗС Угорщини погодив у Москві кілька нових енергетичних угод
Петер Сійярто, фото: Getty Images

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто під час візиту до Москви у вівторок домігся угоди щодо збільшення поставок газу з Росії та оновив угоду про фінансування атомної електростанції "Пакш".

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР, Сійярто оголосив на брифінгу в Москві.

У столиці Росії Сійярто зустрівся з російським віцепрем'єром з питань енергетики Александром Новаком і генеральним директором російської державної компанії "Росатом" Алексєєм Ліхачовим. 

Під час брифінгу для преси Сійярто наполягав на тому, що доступ до російських енергоносіїв має вирішальне значення для безпеки Угорщини, незважаючи на політичні міркування, викликані війною.

За словами очільника МЗС Угорщини, "Газпром" погодився дозволити Угорщині у разі необхідності імпортувати обсяги природного газу, що перевищують ті, які сторони узгодили в довгостроковому контракті, зміненому минулого року.

За словами Сійярто, ціну на газ, який надходитиме до Угорщини через газопровід "Турецький потік", обмежать вартістю 150 євро за кубометр. Це є частиною угоди, яка дозволить Угорщині оплачувати закупівлю газу з відстрочкою платежу, якщо ринкові ціни піднімуться вище за цей рівень.

Сійярто також погодив подальше постачання сирої нафти нафтопроводом "Дружба" через Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, він домовився про угоду, яка включає фінансування розширення угорської АЕС "Пакш", що "гарантує реалізацію" проєкту. Ця угода потребує схвалення Єврокомісії.

Поїздка Сійярто до столиці Росії вирізняє позицію Будапешта з-поміж інших країн Європейського Союзу. Більшість членів об’єднання з 27 держав дистанціювалися від російського президента Владіміра Путіна через його вторгнення в Україну і прагнуть відлучити свої країни від російського викопного палива.

Уряд Угорщини активно лобіював в ЄС звільнення від будь-яких санкцій, накладених на російський газ, нафту та ядерне паливо, а також погрожував накласти вето на запропоновані дії ЄС проти Москви.

Сійярто – один з небагатьох чиновників з країни ЄС, який зустрічався з російськими посадовцями в Москві з моменту початку повномасштабної війни в Україні

Лютнева поїздка Сійярто до Мінська також зробила міністра першим топ-посадовцем з країни ЄС, який відвідав Білорусь після жорсткого придушення опозиції у 2020 році.

Теми: УгорщинаРосіяенергетикавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спецпризначенці РФ зазнали шалених втрат, це змінило динаміку війни – витік з Пентагону

фото, відеоУП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі

Xiaomi відреагувала на "спонсора війни" в Україні: Ми за мир

В Україні закінчився опалювальний сезон

відеоНапередодні Великодня до українців звернулася СБУ

фотоНа в'їзді в Київ зупинили священника УПЦ МП із трудовою книжкою РФ

Усі новини...
Угорщина
Очільник МЗС Білорусі приїхав в Угорщину говорити про економічну співпрацю
ЗМІ: США можуть покарати Угорщину санкціями проти "впливових осіб"
Сійярто знову приїхав у Москву: домовлятиметься про газ та нафту для Угорщини
Останні новини
15:47
фотоЗ України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі
15:39
"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста
15:31
Чи потрібно брати рецепт для закупівлі ліків на фронт – пояснює МОЗ
15:29
відеоЗСУ показали вуличний бій у Бахмуті
15:26
Новий випуск УП.Чат: злив секретних даних у США, український контрнаступ та паспорти РФ в УПЦ МП
15:25
Співвласник компанії, підозрюваної в "схемі" на ОПЗ, прокоментував звинувачення НАБУ
15:22
Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги – Шмигаль
15:21
У ВР зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити перелік військових з інвалідністю
15:03
МЗС у відповідь на хамство Орбана нагадало про залежність Угорщини від ЄС
15:02
Експорт нафти з РФ у березні сягнув рекорду з пандемії, але доходи впали на 40% за рік
Усі новини...
Реклама: