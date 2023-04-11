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Глава МИД Венгрии согласовал в Москве несколько новых энергетических соглашений

"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 19:14
Глава МИД Венгрии согласовал в Москве несколько новых энергетических соглашений
Петер Сийярто, фото: Getty Images

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время визита в Москву во вторник добился соглашения об увеличении поставок газа из России и обновил соглашение о финансировании атомной электростанции "Пакш".

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР, Сийярто объявил на брифинге в Москве.

В столице России Сийярто встретился с российским вице-премьер-министром по вопросам энергетики Александром Новаком и генеральным директором российской государственной компании "Росатом" Алексеем Лихачевым. 

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Во время брифинга для прессы Сийярто настаивал на том, что доступ к российским энергоносителям имеет решающее значение для безопасности Венгрии, несмотря на политические соображения, вызванные войной.

По словам главы МИД Венгрии, "Газпром" согласился позволить Венгрии в случае необходимости импортировать объемы природного газа, превышающие те, которые стороны согласовали в долгосрочном контракте, измененном в прошлом году.

По словам Сийярто, цену на газ, который будет поступать в Венгрию через газопровод "Турецкий поток", ограничат стоимостью 150 евро за кубометр. Это является частью соглашения, которое позволит Венгрии оплачивать закупку газа с отсрочкой платежа, если рыночные цены поднимутся выше этого уровня.

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Сийярто также согласовал дальнейшие поставки сырой нефти по нефтепроводу "Дружба" через Украину.

Кроме того, он договорился о соглашении, которое включает финансирование расширения венгерской АЭС "Пакш", что "гарантирует реализацию" проекта. Это соглашение требует одобрения Еврокомиссии.

Поездка Сийярто в столицу России отличает позицию Будапешта среди других стран Европейского Союза. Большинство членов объединения из 27 государств дистанцировались от российского президента Владимира Путина из-за его вторжения в Украину и стремятся отлучить свои страны от российского ископаемого топлива.

Правительство Венгрии активно лоббировало в ЕС освобождение от любых санкций, наложенных на российский газ, нефть и ядерное топливо, а также угрожало наложить вето на предложенные действия ЕС против Москвы.

Сийярто – один из немногих чиновников из страны ЕС, который встречался с российскими чиновниками в Москве с момента начала полномасштабной войны в Украине

Февральская поездка Сийярто в Минск также сделала министра первым топ-чиновником из страны ЕС, который посетил Беларусь после жесткого подавления оппозиции в 2020 году.

Темы: ВенгрияРосcияэнергетикавойна
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