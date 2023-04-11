Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ердоган почав передвиборчу кампанію в Туреччині: обіцяє покращення економіки

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 19:32
Ердоган почав передвиборчу кампанію в Туреччині: обіцяє покращення економіки
Реджеп Таїп Ердоган, фото: Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок розпочав передвиборчу кампанію своєї Партії справедливості та розвитку (AKK), пообіцявши знизити інфляцію до однозначного числа й стимулювати економічне зростання.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Президент Туреччини постав перед найбільшим політичним викликом з 2002 року, відколи AKK прийшла до влади. Опитування показують, що його підтримка знизилася після того, як економічна політика Ердогана призвела до падіння курсу ліри й стрімкого зростання інфляції.

Агресивне зниження відсоткових ставок у Туреччині призвело до того, що в жовтні 2022 року інфляція сягнула 24-річного піку понад 85%, хоча в березні знизилася до майже 50%. Це вплинуло на знецінення заощаджень громадян.

"Ми продовжимо розвивати нашу економіку за рахунок інвестицій, зайнятості, виробництва, експорту та поточного профіциту. Ми знизимо інфляцію до однозначних чисел і, безумовно, врятуємо нашу країну від цієї проблеми", – запевнив Ердоган на мітингу в Анкарі у вівторок.

Передвиборча програма Партії справедливості та розвитку містить обіцянку досягти щорічного зростання економіки на 5,5% у 2024-2028 роках й ВВП у розмірі 1,5 трильйона доларів до кінця 2028-го.

На президентських виборах 14 травня Ердоган конкуруватиме з головним кандидатом від опозиційного альянсу Кемалем Киличдароглу. Згідно з останнім опитуванням соціологічної компанії Metropoll, 42,6% респондентів у першому турі віддадуть голос за Киличдароглу, а 41,1% – за Ердогана.

ВІДЕО ДНЯ

Разом із президентськими виборами в Туреччині також обиратимуть депутатів парламенту. За останніми даними, альянс Ердогана також може втратити більшість, оскільки коаліційний партнер AKK – Партія націоналістичного руху ризикує не подолати 7%-вого виборчого бар’єру.

Теми: ЕрдоганТуреччинавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спецпризначенці РФ зазнали шалених втрат, це змінило динаміку війни – витік з Пентагону

фото, відеоУП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі

Xiaomi відреагувала на "спонсора війни" в Україні: Ми за мир

В Україні закінчився опалювальний сезон

відеоНапередодні Великодня до українців звернулася СБУ

фотоНа в'їзді в Київ зупинили священника УПЦ МП із трудовою книжкою РФ

Усі новини...
Ердоган
Ердоган закликав реформувати Радбез ООН
Путін може відвідати Туреччину 27 квітня – Ердоган
Ердоган у розмові з Путіним закликав його негайно припинити війну в Україні
Останні новини
15:47
фотоЗ України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі
15:39
"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста
15:31
Чи потрібно брати рецепт для закупівлі ліків на фронт – пояснює МОЗ
15:29
відеоЗСУ показали вуличний бій у Бахмуті
15:26
Новий випуск УП.Чат: злив секретних даних у США, український контрнаступ та паспорти РФ в УПЦ МП
15:25
Співвласник компанії, підозрюваної в "схемі" на ОПЗ, прокоментував звинувачення НАБУ
15:22
Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги – Шмигаль
15:21
У ВР зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити перелік військових з інвалідністю
15:03
МЗС у відповідь на хамство Орбана нагадало про залежність Угорщини від ЄС
15:02
Експорт нафти з РФ у березні сягнув рекорду з пандемії, але доходи впали на 40% за рік
Усі новини...
Реклама: