Эрдоган начал предвыборную кампанию в Турции: обещает улучшить экономику

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник начал предвыборную кампанию своей Партии справедливости и развития (AKK), пообещав снизить инфляцию до однозначного числа и стимулировать экономический рост.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Президент Турции предстал перед самым большим политическим вызовом с 2002 года, с тех пор как AKK пришла к власти. Опросы показывают, что его поддержка снизилась после того, как экономическая политика Эрдогана привела к падению курса лиры и стремительному росту инфляции.

Агрессивное снижение процентных ставок в Турции привело к тому, что в октябре 2022 года инфляция достигла 24-летнего пика более 85%, хотя в марте снизилась до почти 50%. Это повлияло на обесценивание сбережений граждан.

"Мы продолжим развивать нашу экономику за счет инвестиций, занятости, производства, экспорта и текущего профицита. Мы снизим инфляцию до однозначных чисел и, безусловно, спасем нашу страну от этой проблемы", – заверил Эрдоган на митинге в Анкаре во вторник.

Предвыборная программа Партии справедливости и развития содержит обещание достичь ежегодного роста экономики на 5,5% в 2024-2028 годах и ВВП в размере 1,5 триллиона долларов до конца 2028-го.

На президентских выборах 14 мая Эрдоган будет конкурировать с главным кандидатом от оппозиционного альянса Кемалем Кылычдароглу. Согласно последнему опросу социологической компании Metropoll, 42,6% респондентов в первом туре отдадут голос за Кылычдароглу, а 41,1% – за Эрдогана.

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Вместе с президентскими выборами в Турции также будут избирать депутатов парламента. По последним данным, альянс Эрдогана также может потерять большинство, поскольку коалиционный партнер AKK – Партия националистического движения рискует не преодолеть 7%-ный избирательный барьер.