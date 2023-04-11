Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эрдоган начал предвыборную кампанию в Турции: обещает улучшить экономику

"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 19:32
Эрдоган начал предвыборную кампанию в Турции: обещает улучшить экономику
Реджеп Тайип Эрдоган, фото: Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник начал предвыборную кампанию своей Партии справедливости и развития (AKK), пообещав снизить инфляцию до однозначного числа и стимулировать экономический рост.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Президент Турции предстал перед самым большим политическим вызовом с 2002 года, с тех пор как AKK пришла к власти. Опросы показывают, что его поддержка снизилась после того, как экономическая политика Эрдогана привела к падению курса лиры и стремительному росту инфляции.

Реклама:

Агрессивное снижение процентных ставок в Турции привело к тому, что в октябре 2022 года инфляция достигла 24-летнего пика более 85%, хотя в марте снизилась до почти 50%. Это повлияло на обесценивание сбережений граждан.

"Мы продолжим развивать нашу экономику за счет инвестиций, занятости, производства, экспорта и текущего профицита. Мы снизим инфляцию до однозначных чисел и, безусловно, спасем нашу страну от этой проблемы", – заверил Эрдоган на митинге в Анкаре во вторник.

Предвыборная программа Партии справедливости и развития содержит обещание достичь ежегодного роста экономики на 5,5% в 2024-2028 годах и ВВП в размере 1,5 триллиона долларов до конца 2028-го.

ВИДЕО ДНЯ

На президентских выборах 14 мая Эрдоган будет конкурировать с главным кандидатом от оппозиционного альянса Кемалем Кылычдароглу. Согласно последнему опросу социологической компании Metropoll, 42,6% респондентов в первом туре отдадут голос за Кылычдароглу, а 41,1% – за Эрдогана.

Вместе с президентскими выборами в Турции также будут избирать депутатов парламента. По последним данным, альянс Эрдогана также может потерять большинство, поскольку коалиционный партнер AKK – Партия националистического движения рискует не преодолеть 7%-ный избирательный барьер.

Темы: ЭрдоганТурциявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Эрдоган
Эрдоган сам поедет к Путину, которого ждали в Анкаре – СМИ
Путин пока не едет в Турцию: встреча с Эрдоганом откладывается
Эрдоган заявил, что возобновление "зернового соглашения" зависит от выполнения Западом своих "обещаний"
Последние новости
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
Все новости...
Реклама: