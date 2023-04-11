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Витік документів США: Британія попередила про "серйозний рівень неточності" злитих даних

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 19:37
Витік документів США: Британія попередила про серйозний рівень неточності злитих даних
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

Міністерство оборони Великої Британії попередило про "серйозний рівень неточності" у злитих у мережу ймовірно секретних документах США, що стосуються у тому числі війни в Україні.

Про це йдеться у заяві британського Міноборони, оприлюдненій у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Широко відомий витік нібито секретної інформації США продемонстрував серйозний рівень неточності. Читачі повинні бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію", – заявило британське Міністерство оборони.

Раніше міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.

Про це стало відомо після того, як у п'ятницю з'явилися нові документи, що охоплюють широкий спектр питань – від підтримки України з боку США до інформації про ключових союзників Сполучених Штатів.

Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського Міністерства оборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.

Теми: Велика БританіяСШАвійна
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