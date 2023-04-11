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У МЗС Молдови відповіли Захаровій з приводу відносин Кишинева з НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 20:35

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови прокоментувало слова представниці МЗС Росії Марії Захарової, яка заявила, що НАТО готує з Молдови "полігон для геополітичної конфронтації" з Росією. 

Заяву міністерства наводить молдовське видання Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві підкреслили, що "не допускають подібних заяв і втручання у внутрішні справи Молдови".

Молдовські дипломати наголосили, що відносини Молдови з міжнародними організаціями, включно з НАТО, – це суверенне і незалежне рішення країни.

"Нейтралітет нашої країни не означає ізоляцію. Влада Молдови розвиває партнерські відносини з організаціями та державами для збереження миру і безпеки країни. Нагадуємо, Молдова почала співпрацювати з НАТО 1992 року", – йдеться у заяві міністерства.

Співпраця з НАТО, додали в МЗС Молдови, приносила і продовжує приносити реальну користь не тільки країні, а й регіональній безпеці. 

"Ці відносини розвиваються виключно на основі дотримання нейтралітету Молдови", – наголосили в МЗС Молдови.

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"Наша країна поглиблює дружні відносини з усіма, хто виступає за свободу, мир і безпеку в регіоні", – підсумували у відомстві.

Заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане раніше заявив, що у НАТО готові піти у взаєминах з Кишиневом настільки далеко, "наскільки Молдова готова".

Як відомо, Молдова не є членом НАТО, але співпрацює з Альянсом. У грудні представник Молдови вперше взяв участь у міністерській зустрічі НАТО в Бухаресті.

У січні президентка Мая Санду заявила, що в уряді на тлі повномасштабної війни в Україні обговорюють можливість відійти від нейтрального статусу та вступити до "більшого альянсу".

Наразі більшість громадян Молдови висловилися б проти вступу республіки до НАТО на референдумі.

Детальніше на тему можливої відмови Молдови від нейтрального статусу читайте у статті: Кінець нейтралітету Молдови: що стоїть за словами Санду про вступ до НАТО.

Теми: МолдоваНАТОРосія
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