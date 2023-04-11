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В МИД Молдовы ответили Захаровой по поводу отношений Кишинева с НАТО

"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 20:35

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы прокомментировало слова представительницы МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что НАТО готовит из Молдовы "полигон для геополитической конфронтации" с Россией. 

Заявление министерства приводит молдавское издание Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве подчеркнули, что "не допускают подобных заявлений и вмешательства во внутренние дела Молдовы".

Молдавские дипломаты подчеркнули, что отношения Молдовы с международными организациями, включая НАТО, – это суверенное и независимое решение страны.

"Нейтралитет нашей страны не означает изоляцию. Власти Молдовы развивают партнерские отношения с организациями и государствами для сохранения мира и безопасности страны. Напоминаем, Молдова начала сотрудничать с НАТО в 1992 году", – говорится в заявлении министерства.

Сотрудничество с НАТО, добавили в МИД Молдовы, приносило и продолжает приносить реальную пользу не только стране, но и региональной безопасности. 

"Эти отношения развиваются исключительно на основе соблюдения нейтралитета Молдовы", – подчеркнули в МИД Молдовы.

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"Наша страна углубляет дружеские отношения со всеми, кто выступает за свободу, мир и безопасность в регионе", – подытожили в ведомстве.

Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ ранее заявил, что в НАТО готовы пойти во взаимоотношениях с Кишиневом настолько далеко, "насколько Молдова готова".

Как известно, Молдова не является членом НАТО, но сотрудничает с Альянсом. В декабре представитель Молдовы впервые принял участие в министерской встрече НАТО в Бухаресте.

В январе президент Майя Санду заявила, что в правительстве на фоне полномасштабной войны в Украине обсуждают возможность отойти от нейтрального статуса и вступить в "больший альянс".

Сейчас большинство граждан Молдовы высказались бы против вступления республики в НАТО на референдуме.

Подробнее на тему возможного отказа Молдовы от нейтрального статуса читайте в статье: Конец нейтралитета Молдовы: что стоит за словами Санду о вступлении в НАТО.

Темы: МолдоваНАТОРосcия
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