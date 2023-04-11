Україна і Канада погодили оновлену Угоду про вільну торгівлю

Україна та Канада оголосили про завершення переговорів з укладання оновленої Угоди про вільну торгівлю між двома країнами – цей документ замінить існуючу угоду, яка діяла з 2017 року.

Про завершення переговорів, як пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Мінекономіки, очільники урядів двох країн заявили під час візиту Дениса Шмигаля до Канади.

Основними відмінностями нової угоди стане те, що на додаток до скасування тарифів Україна і Канада розширюють можливості для підприємств, які мають не тільки українську, а ще й іноземну складову в своїй продукції.

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"Будуть скасовані тарифи також на ті українські товари, які мають складові походженням з ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі, Великої Британії та Ізраїлю.

Це має заохотити створення виробничих ланцюгів, зробить розташування виробництва в Україні більш привабливим для іноземних інвесторів, які планують постачати свої товари на канадський ринок", – пояснила перша віцепрем’єр-міністр, міністерка економіки України Юлії Свириденко

Важливим елементом угоди стане те, що нова угода буде дозволяти сторонам все, що не заборонено.

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"Угода не регулює, що дозволено, а навпаки – ретельно виписує винятки із повної свободи надання послуг. І робимо це так, щоб усе регулювання було максимально прозорим, чітким і передбачуваним", – зауважила Свириденко.

Окремо були прописані гарантії для інвесторів, а також система захисту інвестицій, яка базується на найсучасніших правових інструментах.

Один із розділів включає Угоду про цифрову торгівлю, яка окреслює усі основоположні свободи у цій сфері. Це друга угода про цифрову торгівлю, яку вже підписала Україна. Перша була укладена із Великою Британією в січні цього року.

Такі цифрові угоди орієнтовані передусім на запобігання появи бар‘єрів у майбутньому і мають зменшити перешкоди для українського бізнесу в участі у глобальній цифровій торгівлі.

Крім того нова угода регулює фінансові послуги, тимчасовий в'їзд для ділових осіб, телекомунікації, торгівлю та гендер, торгівлю і малі та середні підприємства, а також питання торгівлі та корінних народів.

Нова угода також включатиме оновлені глави про правила та процедури походження, конкурентну політику, монополії та державні підприємства, державні закупівлі, навколишнє середовище, працю, розробку та адміністрування заходів та прозорість, протидію корупції та відповідальну бізнес-поведінку.

Угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою має допомогти Україні укласти подібні угоди з іншими країнами.

Переговори про модернізацію існуючої угоди Україна і Канада почали в січні 2022 року.